نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية وزارة العدل حيث قامت وزارة العدل السُّعُودية بالإعلان عن برنامَج الدبلوم العالي للعلوم القانونية مجانًا 100% مُقدمًا من معهد الإدارة العامة ويُتيح البرنامَج دراسة القانون بطريقة أكاديمية لدارسي غير القانون؛ وذلك عبر تأهيل أكاديمي شامل، وفي حال أن كُنت من الحاصلين على بكالوريوس أي تخصص بالقانون والحقوق، يُمكنك الآن التقديم على البرنامَج، وشروط التسجيل.

برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية وزارة العدل

أن القانون شغفًا للكثيرين وفي حال أن لم حصل على فرصةً من قبل لدراسة القانون يُمكنك الآن دراسته بل والعمل داخل وزارة العدل بسهولة ضمن سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة التاسعة، ويستهدف البرنامَج ما يلي:

الحاصلين على البكالوريوس.

الباحثين عن عمل حاصلين على بكالوريوس.

شروط القبول في برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية معهد الإدارة

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى يتم القبول بك في البرنامَج ومتابعة عملية الدراسة القانونية، وتتمثل الشروط فيما يلي:

إن تكون جنسية المتقدم للبرنامج سعوديًا 100%، علمًا بأن البرنامَج غير مُتاح للسيدات.

إن تكون شهادة المتقدم بكالوريوس على الأقل في أي مجال غير القانون والحقوق.

إن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا في البكالوريوس التي درسها من قبل.

إن يجتاز المقابلة الشخصية، ويشترط أن يكون لديه استمارة ترشيح من عمل سابق تُفيد بتميزه.

تفاصيل برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

يستهدف البرنامَج الخريجين من أي مجال والمهتمين بالقانون ودراسته بشكل أكاديمي، أما عن تفاصيل البرنامَج فجاءت كما يلي:

تدريب لمدة 3 سنوات مُقسمة على 6 فصول دراسية.

الدراسة مقسمة لفترتين الأولى عام ونصف دراسة عامة للقانون، والثانية للتخصص.

متاح في التخصص القانون الإداري، والقانون الجنائي والقانون الدُّوَليّ، وقانون الأعمال.

الدراسة في الرياض وتحديدًا في معهد الإدارة العامة.

مميزات الدبلوم العالي للعلوم القانونية وزارة العدل

يحصل المتقدم على عدة مميزات عقب الالتحاق بالبرنامج، وتتمثل فيما يلي:

شهادة الدبلوم العالي في القانون.

تأهيل للانضمام إلى سلم رواتب الموظفين في وزارة العدل.

مكافأة شهرية 1500 ريال سعودي للمتدربين غير الموظفين.

تأمين سكن للمتدربين غير المتزوجين.

يُرجى العلم بأن موعد التسجيل قريبًا جدًا قُم بمراجعة الشروط والتفاصيل، ومن ثم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لـ معهد الإدارة العامة.