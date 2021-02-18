نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للعاطلين في المملكة العربية السعودية مع شروط التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي للعاطلين، والذي نتعرف على كل تفاصيله من خلال هذه المقالة الهامة، حيث يعانى العديد من الشباب داخل المملكة العربية السعودية من عدم الحصول على وظيفه مناسبه التي يتمنى العمل بها، فيبدأ هؤلاء الشباب في التفكير بعمل مشاريع صغيره لبناء مستقبلهم وحياتهم الشخصية، حيث أن هؤلاء الشباب لديهم أفكارهم الكبيرة لبناء وتنفيذ مشاريع هامه، ولكن يجدون سبب هام تمنع هذا الطموح وهو تمويل شخصى لعمل هذا المشروع والبحث عن قروض للعاطلين لعمل وتنفيذ مشروعهم الذي ظلوا يحلمون به، ولكن هناك أيضا أسباب تمنعهم عن استكمال هذا المشروع هو الشروط التعجيزية لبعض البنوك من اجل أعطاءهم قروض للعاطلين بدون كفيل أو لابد من وجود وظيفه لهم، ولكن من ناحيه اخرى هناك مؤسسات تقدم مساعدات لهؤلاء الشباب بتقديم تمويل للعاطلين بشروط ميسره غير تعجيزيه والتي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

قرض شخصي للعاطلين في المملكة

دائما ما نجد البنوك داخل الأراضي السعودية تقدم عدد من التمويلات والقروض الشخصية لعدد كبير من الأشخاص، ومنها تمويل شخصى بدون تحويل راتب ولكن لابد من امتلاك المقترض لوظيفه سواء بالقاطع العام أو الخاص، ولكن ماذا عن قرض شخصى للعاطلين في المملكة الذين ليس لديهم أي وظيفه، ولهذا جاءت بعض المؤسسات بتقديم قرض شخصى للعاطلين، ومن بين المؤسسات التي تعطى تمويل شخصى للعاطلين هو قروض عبد اللطيف جميل للعاطلين، وسوف نتعرف على شروط القرض الشخصي للعاطلين في السعودية ومميزات القرض أيضا.

شروط قرض عبد اللطيف جميل للعاطلين

وضعت مؤسسة عبد اللطيف جميل عدد من الشروط من اجل الحصول على قرض شخصى للعاطلين، واليكم هذه الشروط بالتفصيل.

أولا يجب على مقدم القرض أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 50 عام.

لابد أن يكون مقدم الطلب عاطل عن العمل ليس لديه أي وظيفه.

إذا كان لديه وظيفه لابد أن يقل راتبه عن 2500 ريال.

امتلاك المتقدم على خبره كبيره في عمل وإدارة المشاريع.

اجتياز المقابلة الشخصية.

إحضار كفيل غارم.

أن يكون المشروع الذي ينوى تنفيذه في نفس البلد التي يسكن بها.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض العاطلين من عبد اللطيف جميل

دراسه تفصيليه عن المشروع الذي ينوى تنفيذه. تقديم صوره من الهوية الشخصية. صوره من الهوية الشخصية للكفيل. خطاب تعريف من الكفيل. تقديم ما إثبات بسكن وأقامه الكفيل. تقديم ما يثبت اقامة وسكن مقدم طلب القرض. تقديم ورقه أفاده من التأمينات الاجتماعية. تقديم قائمه للأسعار من الجهة الموردة للحصول على قرض شخصى للعاطلين.