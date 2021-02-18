نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرداد رصيد الجوازات المتبقي من بنكي الراجحي والأهلي 1442 والاستعلام برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حوالي 48 ساعة بحدٍّ أقصى يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية، استرداد رصيد الجوازات أون لاين عبر موقع بنك الراجحي الإلكتروني أو من خلال موقع البنك الأهلي التجاري، فيما تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع البنوك، ليتمكن العملاء من الحصول على باقي الأموال الفائضة بعد دفع رسوم إتمام الخدمات المختلفة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

استرداد رصيد الجوازات من بنك الراجحي

كيفية استرداد رصيد الجوازات من بنك الراجحي 1442هـ، فإن ذلك يتم بالدخول إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت، واتباع عدد من الخطوات، جاءت على النحو الآتي:

الدخول إلى خدمة المباشر للأفراد التابعة لمصرف الراجحي. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. النقر على “تسجيل” للدخول إلى الحساب الشخصي في البنك. استلام رسالة نصية قصيرة بها كلمة سر مؤقتة. يجب إدخال كلمة السر في المكان المخصص. نضغط على كلمة دخول. الضغط على قائمة المدفوعات، ونختار منها سداد. ننقر على المدفوعات الحكومية. يجب اختيار خدمة الجوازات السعودية. نختار نوع العملية وهي “استرداد”. اختيار نوع الطلب الذي نرغب فيه، وننقر على استمرار. تأكيد المعلومات التي جرى إدخالُها، وننقر على “تأكيد”. ظهور رسالة تفيد بإتمام الخدمة بنجاح.

استعادة مبلغ من الجوازات عبر البنك الأهلي

وعبر موقع البنك الأهلي التجاري، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، استعادة المبالغ المتبقية في الجوازات، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع البنك الأهلي التجاري. إدخال الاسم وكلمة السر للتسجيل ودخول الحساب الشخصي على موقع البنك الأهلي. الدخول إلى علامة تبويب قائمة الخدمات. نختار أيقونة سداد الفواتير. النقر على “مدفوعات سداد للخدمات الحكومية”. يجب اختيار أيقونة طلبات الاسترداد. كتابة البيانات المطلوبة. النقر على “تقديم طلب الاسترداد”. سوف تظهر رسالة تحتوي على إتمام العملية بنجاح.

طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الإقامة

أما طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الإقامة، فإنه من الممكن أن يتم عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

نضغط على “الاستعلام عن رصيد الجوازات”.

الانتقال إلى صفحة الاستعلام.

إدخال رقم الإقامة.

كتابة الرمز المرئي.

ننقر على “عرض”، لظهور جميع التفاصيل المتعلقة بالرصيد.