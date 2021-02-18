نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد معدلات البحث بطريقة كبيرة عن رابط التسجيل في منصة مدرستي من جانب أعداد كبيرة من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية من مختلف المراحل الدراسية، ويرجع هذا الإهتمام بمنصة مدرستي إلى أنها أصبحت البديل التعليمي المتاح الآن أمام ملايين الطلاب بعد غلق المدارس مؤخراً كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولأن الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية تهتم بصحة الطلاب أكثر من أي شيء آحر كما أنها تحرص على أن يستمر الطلاب في العملية التعليمية ولكن من خلال التعليم الإلكتروني عن بعد حتى تنتهى أزمة كورونا، ولهذا أطلقت وزارة التعليم السعودية موقع منصة مدرستي ليكون المنصة التعليمية الأولى في المملكة يستطيع الطالب من خلالها متابعة دروسه اليومية وتسجيل حضوره مثل التعليم التقليدى بالضبط، ونهتم في موقعنا بالعملية التعليمية في السعودية ولهذا نكتب هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنقف معكم حول آخر التطورات الخاصة بهذه المنصة التعليمية ونكتب لكم حول طريقة ورابط التسجيل في منصة مدرستي وطريقة عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بشكل إلكتروني، فتابعونا.

التسجيل في منصة مدرستي

حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى المنصة يجب عليك أولاً إنشاء حساب من خلال تطبيق توكلنا ثم بعد ذلك ادخل إلى الموقع الرسمي للمنصة واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور التي أخذتهم من تطبيق توكلنا، ويُمكنك خلالها متابعة دروسك اليومية وتسجيل الحضور وعمل الواجبات بطريقة بسيطة من خلال الموقع.

منصة مدرستي

قد نجحت المنصة في أن تقدم المحتوى التعليمي للطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل إلكتروني مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية، وقد ساعد هذا في أن تصبح العملية التعليمية أبسط والتواصل بين المعلم والطالب أفضل وبهذا تصل المعلومة للطالب بشكل أوضح.