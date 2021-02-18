سلوى البلادي …. تكتب …خمول الغدة الدرقية

توجد الغدة الدرقية في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة، وتفرز عددًا من الهرمونات التي تؤثر في عملية حرق السعرات الحرارية بالجسم، وتنظم ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وتمد الخلايا بالطاقة اللازمة، و في حال خمول الغدة الدرقية تتأثر جميع هذه الوظائف الحيوية.

و من أعراض خمول الغدة الدرقية:

يؤثر بشكل مباشر في عملية الأيض بالجسم أو معدل حرق السعرات الحرارية وصعوبة في إنقاص الوزن.

والشعور بالخمول وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم.

أسباب خمول الغدة الدرقية :

وتتراوح أسباب خمول الغدة بين التهابها والعيوب الخلقية التي تؤدي إلى قصورها، والتعرض لجراحة أو علاجات تتعلق بمدى فرط نشاطها لذا يجب إتباع حمية خاصة لمرضى الغدة الدرقية.

أهمية إتباع ريجيم لمرضى الغدة الدرقية:

يحتاج مرضى الغدة الدرقية إلى رجيم ونظام غذائي خاص يحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحتهم، يتضمن الإمتناع عن الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين مثل: القمح والشعير، أو تناول الكربوهيدرات بكثرة، وكذلك بعض الخضراوات الورقية مثل: البروكلي والقرنبيط والسبانخ والكرنب و القهوة والصويا و الأطعمة الغنية باليود، وكذلك الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت لأن هذه جميعها تقلل من إفراز هرمون الغدة الدرقية.

ويجب أن يتناول مرضى الغدة الدرقية كمية كافية من المياه، بالإضافة إلى أخذ قسط كافٍ من النوم لتحفيز عملية الأيض.