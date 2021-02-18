تقسيط منتج آهل بلا كفيل وبفترة سداد ميسرة 60 شهر من بنك التنمية الإجتماعية

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عمر شويل - جدة تقسيط منتج آهل بدون كفيل أو ضامن والذى يتميز بفترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ومنتج آهل هو أحد المنتجات التى يقدمها بنك التنمية الإجتماعية والتى يستهدف المواطنين السعوديين ويقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من المنتجات مثل منتج نفاذ ومنتج آهل وتمويل الاسره وتمويل كنف كل هذه المنتجات لخدمة المواطنين السعوديين بالمملكة

تقسيط منتج آهل بلا كفيل من بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية حلول تمويلية فعالة وذات رد إيجابي للأسر السعودية ويستهدف قرض آهل شريحة واسعة من المواطنين فيستطيع الحصول على منتج آهل الرجال والنساء السعوديين من العاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي ويستطيع أيضاً الأرامل والمتقاعدين الحصول على آهل وتستطيع أيضاً المطلقات الحصول عليه وذلك بعد توافر الشروط والأحكام

شروط منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

يستطيع شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين التقديم على قرض آهل والحصول علية والتمتع بمزايا تمويل آهل بعد توافر الشروط والأحكام اللازمة للحصول على آهل وهي

قرض آهل يصل قيمة إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى و18 ألف ريال سعودي كحد أدنى

لا يشترط وجود كفيل الحصول على قرض آهل للعاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام

للحصول على منتج آهل لابد ان يكون المتقدم سعودي الجنسيه

وللاطلاع على باقى الشروط والأحكام يتم الدخول على رابط منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

طريقة الحصول على منتج آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

يوفر بنك التنمية الإجتماعية أكثر من طريقة للحصول على قرض آهل بالتقسيط فيستطيع المواطن المتقدم الحصول عليه من خلال التقديم الالكتروني لدى بنك التنمية الإجتماعية أو من خلال تطبيق الهاتف

مزايا منتج آهل بالتقسيط لدى بنك التنمية الإجتماعية

وفر بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة تمويل بالتقسيط الميسر وهو منتج آهل بالتقسيط والذي به العديد من المزايا لكي يتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء المختلفة

يتميز منتج آهل بالتقسيط بفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات

يتميز قرص آهل بأن قيمة التمويل تصل إلى 60 ألف ريال سعودي

يتميز قرض آهل بأنه تمويل بدون رسوم أو فوائد