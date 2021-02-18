نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد هوية المقيم:- الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، والتي نشأت من قبل وزارة الدخلية السعودية للوافدين للمملكة، والهدف منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة داخل المملكة وتجديد هوية المقيم من أجل التمتع بالتنقل بحرية داخل المملكة، والهدف منها من الاستعلام عن صلاحية جواز السفر والبحث عن تجديد الإقامة.

ينبغي على المواطنين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية التعرف على صلاحية الإقامة وموعد تجديدها من خلال الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية والمتاح من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

الجوازات السعودية تعلن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة على رتبة جندي

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للجوازات السعودية وذلك على رتبة جندي (رجال)، كما أوضحت لمن يريد الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي ومعرفة طلبات إجراءات القبول يمكن الدخول على منصة أبشر للتوظيف.

الجوازات السعودية تتيح التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين

أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن التسجيل في منصة أبشر أصبح متاح لكلا من مواطني مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المقيمين من التابعين، وأيضا للزوار من حاملي تأشيرة الزيارة، وأوضحت خطوات التسجيل في الخدمة من خلال الصفحة الرسمية لها على تويتر.

خطوات التسجيل في خدمة منصة أبشر

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية من خلال الرابط الموضح. القيام تعبئة وكتابة البيانات الشخصية للمستخدم. القيام بتأكيد عملية التسجيل. تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التي تقوم بتفعيل أبشر، ومن خلال البنوك السعودية.

كما أوضحت الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة أبشر، وهم:

مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي.

الأشخاص التابعين للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام.

حاملي تأشيرة الزيارة.

تسجيل وتفعيل حساب في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية

أشارت الجوازات السعودية أنه للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية، القيام بتسجيل وتفعيل حسابك في منصة أبشر الإلكترونية، من خلال الطرق التالية، وهي:

القيام بتسجيل وتفعيل الحساب عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

تفعيل حساب أبشر عبر حسابك البنكي.

تسجيل وتفعيل حسابك في أبش من خلال فروع المديرية العامة للجوازات.

تسجيل وتفعيل حسابك في منصة ⁧#أبشر⁩ للخدمات الإلكترونية يتيح لك الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية

السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها

أوضحت الجوازات السعودية من خلال الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن السماح بإصدار الإقامات التي ترتبط برخص العمل، وإمكانية تجديدها بحد أدنى كل ثلاثة أشهر بشكل ربع سنوي، فيما عدا العمالة المنزلية، وأتاحت إمكانية تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة وفق لمدة الإقامة.

طريقة الفحص والاستعلام عن صلاحية الإقامة استعلم عن الإقامة

طريقة الدخول عبر رابط بوابة أبشر الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، والاستعلام عن صلاحية الإقامة، مع إمكانية تجديدها بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة ورابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد هوية المقيم من وزارة العمل

أولا: الدخول من خلال بوابة أبشر الإلكترونية الخاصة بالجوازات.

ثانيًا: الدخول إلي الاستعلام الإلكتروني ثم عبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ثالثا: قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعا: قم بإدخال رمز التحقق صحيحًا.

خامسًا: قم بعملية البحث والاستعلام عن موعد انتهاء تأشيرة الإقامة.

عقوبات مخالفة انتهاء صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية والبحث عن انتهاء الإقامة

تقع على المواطن الوافد إلي السعودية عدة عقوبات في حالة ارتكابه مخالفة انتهاء صلاحية الإقامة الخاص به داخل المملكة، وتحددت بقيمة مالية في المرة الأولى والثانية، وفي حالة تكرارها مرة أخري تقوم السلطات بترحيله، ولذلك يجب علي كل وافد أن يتأكد من صلاحية الإقامة حتي لا يتعرض إلي دفع أي مبالغة نظراً لدفع أي مخالفة.

قيمة مخالفة انتهاء صلاحية الإقامة

قيمة المخالفة للمرة الأولى تبلغ 500 ريال سعودي.

قيمة المخالفة للمرة الثانية تبلغ 1000 ريال سعودي.

المخالفة الثالثة تقوم المملكة بترحيله إلى موطنه الأصلي.

خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة للأحوال المدنية عبر منصة أبشر الإلكترونية

الأحوال المدنية تتيح للمواطنين خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة وهي عبارة عن خدمة إلكترونية متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية تتيح للمواطنين إمكانية الإطلاع على سير المعاملات الخاصة بهم في الأحوال المدنية إلكترونيا من أي مكان بدون الحاجة إلي زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

أبشر الجوازات

يمكن للمغتربين المقيم بالمملكة العربية السعودية الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية، للتأكد من صلاحية الإقامة ومعرفة موعد الانتهاء وأيضا هناك خدمات كثيرة مثل حجز موعد الأحوال المدنية، والاستعلام عن مخالفات المرور ورخصة القيادة، كما يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر أبشر الأفراد.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد هوية المقيم

يمكن الدخول علي بوابة أبشر الجوازات الإلكترونية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلي رمز التحقيق ثم الضغط علي الاستعلام، كما يتم إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود.