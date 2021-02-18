نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعريف شخص في توكلنا وخطوات التسجيل بدون أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعريف شخص في توكلنا من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية والغير مسجلين ضمن منصة أبشر حيث طريقة استخدام برنامج توكلنا تعتمد على التسجيل في منصة أبشر أو أن يقوم أحد الأفراد المسجلين في المنصة بتعريف الشخص الغير مسجل وذلك لتمكينه من تسجيل دخول جديد في توكلنا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تعريف شخص في توكلنا.

طريقة تعريف شخص في توكلنا

تم إضافة خدمة تسجيل الأفراد الغير مسجلين ضمن منصة أبشر لضمان استخدام البرنامج لكافي الأفراد المتواجدين داخل المملكة يمكن للأفراد معرفة طريقة تعريف شخص في توكلنا من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والتي تنحصر فيما يلي:

يتم الدخول إلى منصة أبشر.

يتم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الضغط على كلمة خدماتي ومن ثم اختيار كلمة خدمات عامة.

يتم بعد ذلك اختيار كلمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا والنقر على كلمة التالي.

يطلب بعد ذلك الموقع رقم هوية الشخص المراد تسجيله، وتاريخ الميلاد وكذلك رقم الجوال المراد تفعيله.

يتم الضغط على كلمة التالي وإرسال رمز تحقق على الجوال المراد تسجيله، وعقب كتابة الرمز يتم إرسال رسالة نصيه للشخص المسجل بمنصة أبشر تفيد بتفعيل رقم الجوال بنجاح.

بعد ذلك يتم استخدام الجوال الذي تم تفعيله في إنشاء حساب بتطبيق توكلنا.

طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر

بمجرد تفعيل رقم الجوال من خلال حساب مسجل بمنصة أبشر يستطيع الفرد إتمام عملية التسجيل داخل تطبيق توكلنا ومن ثم الإستفادة من الخدمات والتصاريح الموجودة داخل التطبيق كما يمكن للزائرين أيضًا التسجيل في تطبيق توكلنا بدون الحصول على حساب أبشر.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أبشر

يتم الدخول على الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا.

تحميل التطبيق المتوافق مع الجوال المستخدم.

يتم بعد ذلك الدخول على التطبيق والضغط على كلمة مستخدم جديد.

يتم طلب بعد المعلومات كرقم الهوية وتاريخ ميلاد المستخدم وكتابة رمز التحقق المرسل للجوال بعد تعريفه من خلال منصة أبشر.

يتم تحديد محل الإقامة بصورة دقيقة عن طريق تفعيل محدد المواقع من الجوال وبعدها يتم إضافة التابعين والمكفولين الموجودين بنفس محل الإقامة ويتم ذلك بعد الإجابة على الأسئلة الصحية المطلوبة من المستخدم.