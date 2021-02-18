نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير المؤهل العلمي في منصة ابشر | تحديث المؤهل العلمي عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير المؤهل الدراسي أو العلمي في منصة أبشر, يبحث الكثير من أصحاب المؤهلات العلمية علي طريقة تغيير المؤهل العلمي في منصة أبشر إلكترونياً, وتقدم منصة أبشر أكثر من 150 خدمة إلكترونية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية, وتقدم أيضاً الكثير من الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية تامة, وبسبب منصة أبشر الإلكترونية تم إنجاز الملايين من الخدمات الإلكترونية عبر المنصة دون حاجة الشخص صاحب الخدمة التوجه إلي المصلحة الحكومية لإنهاء الخدمة التي يريد إنهائها, وحتي تستطيع تعديل المؤهل الدراسي أو العلمي في منصة أبشر أو في الهوية الوطنية قم متابعة هذا المقال المتوفر علي موقعنا ثقفني.

خطوات تعديل المؤهل العلمي في منصة أبشر وفي الهوية الوطنية

صرحت وزارة الداخلية أنه لا يمكن أن تقوم بتغيير المؤهل العلمي بطريقة إلكتروني وأنه لابد من الذهاب إلي الأحوال المدنية السعودية لتغيير المؤهل العلمي, وتابعت وزارة الداخلية أنه لابد من التوجه إلي اقرب فرع من فروع الأحوال المدنية السعودية لتقوم بعملية تغيير المؤهل العلمي الذي حصلت عليه, ويمكن أن تذهب إلي الأحوال المدنية في أي وقت دون الحاجة إلي حجز موعد مسبق, وحتي تقوم بتغيير المؤهل العلمي قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلي اقرب مكتب أحوال مدنية. أخذ رقم للانتظار لبدا عملية تغيير المؤهل العلمي. طلب نموذج تغيير المؤهل العلمي من الموظف المختص. يتم كتابة النموذج الذي بين يديك بشكل دقيق. بعد مراجعة البيانات التي قمت بكتابتها في النموذج قم بتسليمه إلي الموظف المختص ليقوم هو باستكمال إجراءات تغيير المؤهل العلمي في منصة أبشر وفي الهوية الوطنية. لابد من إحضار الهوية الوطنية عند الذهاب إلي الأحوال المدنية. إحضار المؤهل العلمي الجديد الذي قمت بالحصول عليه وترغب في تغييره.

الخدمات المقدمة من منصة أبشر والتابعة للأحوال المدينة السعودية

حتي تستطيع من الاستفادة من الخدمات المقدمة من منصة ابشر لابد من التوجه إلي الموقع الرسمي لأبشر.

يمكن من خلال منصة أبشر إصدار سجل للأسرة.

استخراج من منصة أبشر سجل الأسرة للسيدات.

القيام بتسجيل الأطفال الجدد عبر منصة أبشر.

تقديم بلاغ لإثبات فقدان الشهادات.