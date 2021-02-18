“الصحة”: الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح للمتعافين من كورونا

بلادي – الرياض :
أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، المنبثقة عن وزارة الصحة، الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح بيان مقتضب لوزارة الصحة اليوم (الخميس) أن تكون هذه الجرعة بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للمتعافين من كورونا “محصّن” (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي.
وكانت الصحة قد أعلنت اليوم انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم بلقاح كورونا، والتي تغطي كافة مناطق المملكة، داعية المواطنين والمقيمين للتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.
وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
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