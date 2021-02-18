آمال المعملي تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للمملكة في النرويج

بلادي – الرياض : قدمت آمال المعلمي اليوم (الخميس) أوراق اعتمادها كسفير مفوض فوق العادة في مملكة النرويج. وسلمت السفيرة أوراقها خلال لقائها ولي عهد النرويج الأمير هاكون نيابة عن الملك هارالد الخامس. يُذكر أن آمال تُعد ثاني امرأة في المملكة تتولى منصب سفير، بعد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في أمريكا.

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