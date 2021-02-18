بيان من البنك الأهلي حول الرسائل التي وصلت لبعض العملاء

بلادي – الرياض :

أكد البنك الأهلي أن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية وتوفر أعلى مستويات الأمان لحماية العملاء.

وقال البنك في بيان اليوم (الخميس) إنه يتوجب على العملاء المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.

وكان عدد من عملاء البنك اشتكوا من وصول رسائل عبر جوالاتهم تفيد بخصم مبالغ مالية رغم عدم تنفيذهم لهذه العمليات.