بلادي – الرياض :
أكد البنك الأهلي أن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية وتوفر أعلى مستويات الأمان لحماية العملاء.
وقال البنك في بيان اليوم (الخميس) إنه يتوجب على العملاء المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.
وكان عدد من عملاء البنك اشتكوا من وصول رسائل عبر جوالاتهم تفيد بخصم مبالغ مالية رغم عدم تنفيذهم لهذه العمليات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان من البنك الأهلي حول الرسائل التي وصلت لبعض العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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