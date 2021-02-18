شرطة المدينة المنورة تلقي القبض على مواطن اعتدى على جهاز صراف آلي

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، القبض على مواطن اعتدى على جهاز صراف آلي. وأوضحت شرطة المدينة أن المواطن قام بالاعتداء على جهاز صراف آلي، لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه، مستخدما مركبته. وأضافت أنه تم إيقافه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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