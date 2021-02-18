“الشؤون الإسلامية” تعيد فتح 79 مسجداً وتغلق 5 جديدة بعد إصابة 7 مصلين بكورونا

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق، وذلك بعد ثبوت إصابة 7 من المصلين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة اليوم (الخميس) أن المساجد التي أُغلقت خلال الـ11 يوماً الماضية وصلت إلى 92، وتم فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وشددت على ضرورة المحافظة على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.