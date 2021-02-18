أولها الخبز وآخرها مهروس الطماطم .. هذه الأصناف الغذائية الأكثر إسهاماً في استهلاك الفرد من السكر المضاف في المملكة

بلادي – الرياض :

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤخرا، استطلاعا عن أكثر المنتجات الغذائية استهلاكاً في المملكة ومعدل استهلاك الفرد من السكر في هذه المنتجات.

وأسفرت نتائج الاستطلاع عن أن الخبز يُعد أكثر الأصناف الغذائية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف في المملكة، حيث وصل استهلاك الفرد من السكر المضاف في الخبز في 2019 إلى 9.6 جرام في اليوم، فيما يُتوقع أن يمثل الاستهلاك في 2020 7.6 جرام في اليوم.

وأشار الاستطلاع إلى أن شراب الفاكهة، ومشروبات الكولا الغازية، والمشروبات الغازية غير الكولا، احتلت المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي، ووصل استهلاك الفرد منها 8 جرامات، و7 جرامات، و5.3 جرام يوميا على التوالي.

وأضافت الهيئة أن الحليب المكثف المحلى حصد المرتبة الخامسة في قائمة الأصناف الغذائية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف، بما يعادل 3.2 جرام في اليوم، يليه المعجنات ونكتار الفاكهة، والكيك، والشوكولاتة، ومعجون ومهروس الطماطم، إذ وصل الاستهلاك اليومي منها للفرد الواحد إلى 3 جرامات، و2.9 جرام، و2.3 جرام، و2.1 جرام، و1.5 جرام على التوالي.