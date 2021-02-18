الصحة: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات

بلادي – الرياض : أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن تطبيق الإجراءات والحصول على اللقاح هما السلاح لعودة الحياة الطبيعية. وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “نتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وسنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية”. وأضاف العبدالعالي أنه باعتماد اللقاحات نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات، لافتا إلى أن الوزارة تجاوزت نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في توسع وتواصل تسارعها.

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