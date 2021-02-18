“الأرصاد”: السحب الممطرة مستمرة السبت والأحد على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، عن توقعاته لحالة الطقس يومي السبت والأحد المقبلين في بعض مناطق المملكة.
وتوقع المركز استمرار تواجد السحب الممطرة يومي السبت والأحد على مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة.
كما توقع المركز أن تمتد السحب الممطرة على مناطق مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، والمنطقة الشرقية.
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