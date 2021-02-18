“الحياة الفطرية”: صيد الحيوانات البرية محظور حاليًا.. وقريبًا وضع معايير وضوابط تنظمه

بلادي – الرياض :

نوّه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الخميس)، بأن صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية محظور خلال الفترة الحالية؛ لانتهاء فترة السماح المعلنة من قِبل المركز، وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد، وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخراً.

وأكد المركز أن العمل قائم حالياً لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة، وسيتم الإعلان عنها قريباً بعد مراجعتها واعتمادها، متعهداً بعقد ورشة عمل ثانية لوضع ضوابط ومعايير الصيد الجديدة بمشاركة العديد من المختصين والعلماء والخبراء من داخل وخارج المملكة.

وأكد المركز أنه سيعقد ورشة عمل أخرى مع نخبة من الصيادين والمهتمين بشؤون الحياة الفطرية، لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للصيد بالمملكة، داعيا الجميع إلى التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة.