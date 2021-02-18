نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل رابط منصة مدرستي بعد التحديث schools madrasati sa ومتابعة الطلاب للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي ، مقالنا اليوم مهم للغاية حيث يبحثون طلاب وأولياء أمور المملكة العربية السعودية عن رابط schools madrasati sa لاستكمال لدراسة عن بعد لعام 1442 ومتابعة الدروس والواجبات اليومية من خلال تسجيل دخول الطالب إلي الموقع وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزاره الصحة منصة مدرستي التعليمية في إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة أنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لمنع التزاحم والتجمعات اليوم عزيزي القارئ سوف نطرح لكم أحدث رابط مباشر للدخول علي madrasati بدون مشاكل فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

الحصول علي بيانات مدرستي من تطبيق توكلنا

يجب الحصول علي أسم مستخدم المنصة وكلمة المرور السرية من خلال تطبيق توكلنا في الخطوات التالية:

نقوم بفتح موقع توكلنا.

النقر علي كلمة حسابي ثم أختيار بيانات موقع مدرستي.

نقوم باختيار اسم المستخدم الذي نريد بياناته.

نضغط علي كلمة إرسال.

سوف يتم إرسال رسالة قصيرة علي رقم جوالك المسجل في منصة توكلنا.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الجديد

تسجيل دخول المنصة للطلاب عبر الرابط المباشر بدون أي إعاقات ومتابعة الدروس اليومية وباقي الدراسة والتعلم عن بعد لعام 1442 هجريا في الخطوات التالية.

يرجي التوجه عي الفور إلي رابط موقع منصة مدرستي تسجيل الدخول .

. نضغط علي دخول بحساب مايكروسوفت للطلاب.

نضع اسم المستخدم الذي قمنا بإخراجه من موقع توكلنا ثم نضع كلمة المرور.

نضغط علي تسجيل الدخول.

كيفية الحصول علي جدول الحصص من schools madrasati sa

تسجيل الدخول إلي المنصة.

نضغط علي كلمة جدولي.

سيتم عرض جدول الحصص الأسبوعي المخصص لكل مرحلة تعليمية.

كيفية إرسال الواجبات للمعلمين والاطلاع علي الملاحظات داخل منصة مدرستي

بعد انتهاء الطالب من الواجب اليومي علي منصة مدرستي سوف يلاحظ الطالب بأن تم تغيير الأيقونة الخاصة بحل الواجب إلي أيقونة إجاباتي ومعني ذلك أنه تم إرسال الواجب للمعلم بصورة تلقائية وبعد وقت قليل سوف يمكن للطالب الضغط علي أيقونة أستعراض الواجب وسوف يعرض النظام ملاحظات المعلم التي قام بتدوينها علي إجابات حل الواجب الذي قدمه الطالب مسبقا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم أحدث رابط مباشر لتسجيل الدخول علي منصة مدرستي التعليمية لاستكمال التعليم عن بعد وكيفية متابعة جدول الحصص نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.