نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مديونية موبايلي Mobily برقم الهوية أو الحساب وطريقة تقديم شكوى أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسمح شركة Mobily لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، بإجراء الاستعلام عن مديونية موبايلي في أي وقت ممكن عبر موقعها الإلكتروني سواء باستخدام رقم الهوية أو رقم الحساب، ليتمكن العميل من معرفة الأموال المستحقة عليه، حتى لا تتوقف الشريحة، وبالتالي لا يستطيع إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية، وكذلك الدخول إلى الإنترنت، وتصفح منصات السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية المختلفة، فيما تأتي هذه الخدمة وغيرها الكثير مجانًا وأون لاين، للتيسير على جميع العملاء.

الاستعلام عن مديونية موبايلي Mobily برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن مديونية موبايلي برقم الهوية فإن ذلك يتم من خلال موقع الشركة الإلكتروني، بإتباع عدد من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

علينا الدخول إلى موقع شركة Mobily السعودية. يلزم تحديد نوع الهوية “وطنية أم إقامة”. يجب إدخال رقم الهوية. يرجى إدخال رقم التواصل. علينا النقر على عبارة “أنا لست برنامج روبوت”. فيما يلي الضغط على “إرسال”.

الاستفسار عن مديونية موبايلي برقم الحساب

من الممكن الاستفسار عن الفواتير المتأخرة في شركة Mobily برقم الحساب، وذلك من خلال الدخول إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة Mobily. النقر على كلمة “الشخصية”. النقر على عبارة “دخول آمن”. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. الدخول إلى الحساب، والتعرف إلى الفاتورة التي يجب سدادها.

تقديم شكوى إلى شركة Mobily أون لاين

فيما يمكن تقديم شكوى إلى شركة Mobily أون لاين، عبر موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع شركة Mobily. ننقر على تبويب “شخصي”. نختار كلمة الشكاوى. نكتب رقم الهوية. نقوم بتحديد نوع الهوية. كتابة رقم الهاتف الجوال. نضغط على “إرسال”. سوف يصل إلينا كود في رسالة على الهاتف الجوال، ثم علينا إدخاله في المكان المخصص. كتابة الشكوى في الخانة المخصصة وإرسالها ليتم الرد عليها وحلها.

فيما يمكننا التواصل مع خدمة عملاء الشركة، من خلال الرقم (1100)، أو الاتصال على الرقم (0560101100)، ثم اختيار اللغة وإتباع الخطوات، ثم النقر على رقم 9، للتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء، وتوضيح الشكوى حتى يجري حلها.