نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل قرار توطين مهن التعليم من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة الموارد البشرية عبر وزيرها عن توطين مهن التعليم في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك عقب لقاء مع اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية رفقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن أهم القرارات التي صدرت عقب هذا الاجتماع نية وزارة الموارد البشرية إصدار قرار توطين مهن التعليم وقرار العمل المرن لطلاب الجامعات من أجل توفير العمل لهم في أوقات الفراغ والعطل في المولات والمطاعم والكافيهات.

قرار توطين مهنة التعليم حسب الموارد البشرية السعودية

ومن القرارات التي صدرت هي صياغة استراتيجية سوق العمل في منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال عدة ورشات عمل لضمان تطوير وتنمية بيئة سوق العمل في السعودية ورفع الكفاءات وتطويره لكي يلحق بالسوق العالمية، من حيث الجاذبية والتنافسية والعمل على استقطاب أصحاب المهارات.

قرار وزارة الموارد البشرية حول مهن التعليم وإشراك الجامعيين في العمل المرن

هذا وتستهدف وزارة الموارد البشرية جميع القطاعات والمهن والأنشطة وسيتم استثمار الفرص من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن في العمل، كما سيتم إطلاق قرار توطين المهن في مهنة المحاماة ومهنة التعليم في وقت قريب، كما تسعى الوزارة من خلال قرار العمل المرن إلى أن يتمكن الطلاب في الجامعات من الاشتراك في سوق العمل في أوقات الفراغ والإجازات الخاصة بهم، كما سيتم إطلاق قرار توطين المهن في المقاهي والهايبر ماركت والمطاعم والمولات.

أبرز ما ذكره وزير العمل السعودي

كما تم استكمال دراسة تحسين الأوضاع لموظفي الأمن والسلامة المهنية من أجل عمل عقود الشركات في الوزارات وكذلك في الجهات الشبه حكومية، فضلا عن المتقاعدين في القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور، كما تساهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في ترجيح الكفة من أجل التعاقد مع المواطنين السعوديين، وفيما يلي تتمة بيان ما جاء على لسان وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي.