نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 18 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم بشرط واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم عدة بنوك وشركات في المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات للأسر أو الفرد الواحد، كما أن هناك بنوك وشركات تقدم قروض بدون فوائد وبدون رسم إدارية فقط لمجموعة من المواطنين وهم أصحاب الدخل المنخفض، قرض نفاذ يوفر لك الحصول على تمويل مناسب يساعدك في ارتفاع معدل الدخل الشهري لك وأيضا متاح للموظفين وللعاطلين عن العمل والمعاقين.

بنك التنمية الاجتماعية يوفر المبلغ التمويلي للأسر المنخفض الدخل الشهري الخاص بها ولكن إذا لم يتعدى الراتب عن 12.500 ريال شهريا، لرفع جودة حياة المواطن، وخفض نسبة البطالة، طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر إلكترونيا ويشمل جميع الموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، تمويل العمل الحر يقدم تمويل نقدي بمبلغ 60 ألف ريال وتمويل عيني بمبلغ 150 ألف ريال.

التمويل الاجتماعي

يتم سداد الأقساط لفترة 5 سنوات أو وفق الأوراق والمستندات التي تقدم للبنك، ويمكن أن تكثر أو تقل فترة السداد، التمويل الاجتماعي يقدم للأسر الفقيرة بمبلغ 60 ألف ريال، لمساعدتهم على تكاليف الحياة، وهناك أيضا تمويل الزواج والذي يوفر للشباب فرصة للزواج وتشجيعهم على الزواج ولكن هناك شروط لتحصل على التمويل، تمويل الترميم، وذلك يعمل على ترميم المنازل ويقوم ببنائها مرة أخرى، تمويل آهل هذا المنتج الذي يقدم المساعدة للأسرة التي تزيد عليها المسئوليات، تمويل كنف فهو مخصص للأرامل والمطلقات اللاتي يحتاجن المساعدة والإعانة على الحياة وتزداد عليهم المسئولية، ويمكن للنساء الحصول على المبلغ التمويلي، كما يمكن إعادة التمويل وتزويد التمويل الاجتماعي.

تمويل آهل

منتج تمويلي يقدم للشباب والنساء والمتقاعد والأرملة والمطلقة والموظف بالقطاع العام والقطاع الخاص بدون رسوم وبدون فوائد وفترة سداد تصل خمس سنوات، فهو يخدم الأسر الفقيرة بمبلغ تمويلي 60 ألف ريال وخصص هذا المبلغ حتى لا يغرق صاحب التمويل بالديون، ولكن هناك شرط لكي تحصل على هذا التمويل وهو أن تكون قد حصلت مسبقا على أحدى التمويلات المقدمة من بنك التسليف مثل تمويل الأسرة، تمويل الترميم، تمويل كنف، ويغلق حساب تلك التمويلات لمدة سنة قبل طلبك لهذا التمويل.

طريقة الحصول على تمويل آهل

من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية تحصل على التمويل، ويبدأ التمويل من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال وكما ذكرنا فأنه من يحصل على هذا التمويل هم الحاصلين على تمويل الأسرة، الترميم، كنف، تقدم بطلب تمويل آهل من خلال البوابة الإلكترونية، لا يشترط على الموظف الحكومي تقديم كفيل ويشترط على الموظف بالقطاع الخاص توفير كفيل، كما أن الطالب وربة المنزل يجب عليهم توفير كفيل، ويجب أن لا يتعدى الدخل الشهري 10.000 ريال، وستحصل على التمويل بموافقة فورية من بنك التنمية الاجتماعية.