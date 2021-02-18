نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقبولين في وزارة العدل 2021 لإجراء المقابلة الشخصية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المقبولين في وزارة العدل 2021 لإجراء المقابلة الشخصية أعلنت وزارة العدل عن بدء الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة العدل لهذا العام في الدفعة الثالثة من المتقدمين للمسابقة وذلك عبر التعميم الذي أصدرته الوزارة غير الموقع الإلكتروني الخاص بها . وتم الإعلان عن الآلية التي ممكن من خلالها التعرف علي المناسبين للشروط المطلوبة والمنتقلين لمرحلة المقابلة الشخصية . كما حددت المواعيد لبدء إجراء المقابلات لتلك الفئة .

المقبولين في وزارة العدل 2021

أعلنت الوزارة في بداية شهر ربيع الأول لعام 1442 عن وجود عدد من الوظائف الخالية في عدد من المناطق بمكاتب الوزارة المختلفة ومن هذه الوظائف وظيفة باحث شرعي ، مطور برامج ، مدير مشروع ،باحث قانوني ، فني دعم مساعد ، كما أن الوزارة قد تلقت طلبات المتقدمين والمتقدمات في عدة مناطق في المملكة . ولكن بعد الانتهاء من التسجيل تم فرز الطلبات ومعرفة من المستوفي للشروط التي أعلنت عنها الوزارة وأيها غير مستوفي للشروط المطلوبة . كما أعلنت عن دفعتين من المقبولين وكان آخرها الدفعة الثانية للمقبولين في عدد من الوظائف . كما بدأت المقابلات الشخصية الخاصة بهم في الرابع من جمادى الآخرة لعام 2021 .

أسماء المقبولين في وزارة العدل 2021

أعلنت وزارة العدل عن قبولها لدفعة جديده من المستوفين للشروط ولكنها صرحت أن هذا القبول يعد قبول مبدئي يتم الانتقال منه إلي مرحلة المقابلة الشخصية . أما بعد مرحلة المقابلة الشخصية .وبعد أن ينجح المقدم فيها يتم الانتقال بعد ذلك إلي الإجراءات الأخرى المتبعة بحسب الوظيفة المتقدم لها . وأعلنت الوزارة من خلال بيانها الرسمي أن مواعيد بدء المقابلة للدفعة الثالثة ستبدأ من يوم الثاني من رجب لعام 1442 . وعلي كل المستوفين بالشروط يجب عليهم أن يدخلوا علي موقع الوزارة للتعرف علي موعد مكان انعقاد المقابلة .

ومن ضمن هذه الوظائف :

وظيفة مطور برامج أول علي المرتبة الثامنة .

وظيفة بحث شرعي مساعد علي المرتبة السادسة في منطقة الرياض .

وظيفة باحث قانوني قانوني في منطقة الرياض .

طباعه نموذج المقابلة الشخصية

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لكى يتم طباعه نموذج المقابلة الشخصية للمقبولين في وزاره العدل السعودية بشكل صحيح ويجب على المقبولين ان يقوموا بطباعه هذا النموذج ، وهذه الخطوات هي:

يجب عليك الدخول على صفحه طباعه نموذج المقابلة.

تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

بعد ذلك تقوم بكتابه رقم الجوال الذي قمت بتسجيله مسبقا في فتره تسجيل الطلب.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

سوف تقوم بجد موعد ومكان المقابلة وتكون بالاطلاع على جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

ثم بعد ذلك تقوم بطباعه النموذج.