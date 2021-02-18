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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على تمويل التقسيط بدون كفيل وبدون تحويل راتب من شركة تسهيل للتمويل، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والأجانب عن طرق الحصول على المشاريع بالتمويل ولكن دون وجود أي شروط تعجيزية لا يتحملها الشخص ولا تحكم من أحد لذا تقدم شركة تسهيل تمويل دون وجود أو تدخل الكفيل للمغتربين أو الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

كيفية التقديم على التمويل بدون تحويل راتب من شركة تسهيل

شروط التقديم على التمويل بدون كفيل من شركة تسهيل

يوجد عدة شروط لحصول الفرد على تمويل بالتقسيط دون تدخل الكفيل أو تحويل راتب من تسهيل وهي كالتالي:

أن يكون راتب الفرد الحد الأدنى له هو ٥ ألاف ريال سعودي.

الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب لا يقل عن ٢١ عام ولا يزيد عن ٢٥ عام.

يشترط أن يكون الفرد السعودي قام بالعمل في مكان ما لمدة تزيد عن العام والأجانب مدة ثلاثة أشهر.

إذا أراد الشخص الذي تعافي عن العمل أخذ التمويل ينبغي أن يكون عمره لا يتخطى السبعين عاما.

يشترط على العسكرين في أخذ التمويل أن يكون عمرة لا يتخطى الخمسين عاما ويكون مر عليه ثلاثة أشهر في الخدمة العسكرية ويعد هذا من أهم الشروط المتطلبة في التقديم.

مميزات التمويل بدون كفيل من شركة تسهيل

هذا النوع من التمويل لها مميزات عديدة تسهل علي العاطلين ومحدودي الدخل الاشتراك فيه دون أي عواقب منها التالي:

تقديم الشخص أون لاين يتم قبوله فوري دون أي عواقب.

هذا المنتج الممول لا يكون بحاجة إلى إرسال الراتب الخاص بالمتقدم كل شهر.

تكون متاحة للمواطنين والأجانب .

وأخيراً قد تم التحدث بشكل مختصر عن الهدف من هذا التمويل والمميزات التي يقدمها للعملاء وطريقة التقديم في هذا التمويل، حتى يسهل على المهتمين بهذا الأمر معرفة كل المعلومات التي تدور حوله.