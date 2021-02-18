نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بقيمة 300 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبفترة سداد مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بقيمة 300 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبفترة سداد مرنة، يعد هذا التمويل من افضل التمويلات الشخصية التي قدم داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرغب البنوك دائما في مساعدة المواطنين لتحقيق أهدافهم ومساعدتهم في عمل مشروع خاص بهم، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن افضل التمويلات التي تقدم وأول ما يهم العميل عند التقدم علي تمويل شخصي هو المبلغ التي سيحصي علية وفترة السداد، ومن افضل البنوك التي تقدم تمويلات شخصية بفترة سداد مريحة بنك الرياض السعودي التي يعد من اهم البنوك والمعروف داخل أراضي المملكة، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال ففقراتنا التالية اهم الشروط التي يجب علي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض السعودي أن تتوفر لديهم جميع الشروط التي حددها البنك.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض السعودي

يمتلك تمويلات بنك الراجحي العديد من المميزات في تقديم تمويلاته الشخصية، فهو يعد يقدم العديد من التمويلات المختلفة ومن اهم ما يتميز به التمويل انه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل انه فوري يمكن الحصول علية عند التقديم. التمويل خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية. يميز التمويل انه لا يحتاج إلي تحويل راتب. التمويل بفترة سداد مريحة تصل إلي 60 شهرا من بعد الحصول علي التمويل الشخصي. يمكن الحصول علي التمويل بمبلغ كحد اقصي إلي 300 ريال سعودي. التمويل بهامش ربح منخفض جدا.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض السعودي

يلزم عند التقديم لطلب التمويل الشخصي من بنك الرياض أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن ثمانية عشر عام وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. الراتب الشخصي يجب أن لا يقل عن عشرة ألاف ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. مدة خدمة العمل لا تقل عن عام كامل لجميع المواطنين المتقدمين علي التمويل الشخصي. التمويل بدون تحويل راتب ولاكن بشرط أن لا يتزايد الالتزامات المالية عن 33% من إجمالي الراتب الشهري. بالنسبة للمواطن المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية يجب أن لا يقل عمر المتقدم عند التمويل عن 25 وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض السعودي.