نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات سن التقاعد المبكر 1442 وحالات إيقاف راتب التقاعد واستثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات سن التقاعد المبكر 1442 يبحث عنها الكثير في المملكة الغير قادرين على العمل بعد بلوغ سن معين ويمكن للمتقاعد الحصول على المعاش المبكر قبل الوصول للسن القانوني ولكن يجب مرور عشرين عام في الخدمة قبل طلب التقاعد، يتم تطبيق هذا النظام على الموظفين العسكريين والمدنيين والمعلمين وغيرهم وهذا ما تسعى إليه المملكة لتوفير المزيد من الوظائف للشباب بالقطاع الحكومي، كما يوجد شروط لسن التقاعد وحالات سن التقاعد وفقا للظروف المعروف والأكثر سببا في التقاعد وهو الشيخوخة وهو وصول الإنسان أو الموظف إلى سن 60 عام ويمكن قبل ذلك وفقا للاستثناء تحدده المملكة.

حالات سن التقاعد المبكر 1442

التقاعد قبل سن المعاش

يقوم الموظف بالتقديم على التقاعد من العمل لعدم قدرته الصحية قبل مرور 30 سنة على فترة عمله بالقطاع أو المؤسسة بالنسبة للرجل و25 سنة بالنسبة للمرأة، ويتم في تلك الحالة صرف 5% من قيمة المعاش الأساسي ووفقًا للقانون، فإن الموظف يمكن التقديم على هذا النوع من المعاش المبكر حتى 5 أعوام فإن لم يكن الموظف أو الموظفة وصل لتلك المدة فلا يتم التقاعد.

التقاعد قبل السن المستهدف

يقوم الموظف بالتقديم على التقاعد قبل السن المستهدف بعد مرور 30 سنة على عمل الرجل و25 سنة على عمل المرأة، ويتم في تلك الحالة خصم نسبة 2% من معاش التقاعد للموظف ولكن بصورة مؤقتة.

حالات إيقاف راتب التقاعد المبكر 1442

وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية فإن الحالات التالية يتم فيها إيقاف راتب التقاعد المبكر:

حالة استحقاق معاش تقاعدي أكبر. حالة شغل إحدى المراتب في ميزانية الدولة العامة. التجنس بغير الجنسية السعودية. لا تنطبق على الزوجة الغير سعودية التي عادت لجنسيتها بعد وفاة الزوج السعودي.

استثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة الفعلية

الإجازات الاستثنائية. الغياب بدون إجازة. الإجازات بدون مرتب. فترات لا يتم احتسابها بموجب قانون التقاعد. المدة التي قضاها الموظف بالخدمة بعد تجاوزه السن القانوني.

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقعد تقدم العديد من الخدمات والأنظمة المتاحة للمتقاعدين كنظام التقاعد العسكري والطبي والمدني السعودي الجديد 1442 وغيرة الكثير من الخدمات الخاصة بهم بعد تأديتهم عملهم على اكمل وجه وتم تطوير النظام التقاعدي لهم.