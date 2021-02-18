نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة بالرياض بالمملكة العربية السعودية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة ، هندسية تم الإعلان عنها اليوم الخميس، الموافق 18 من فبراير لعام 2021م، الموافق 5 من رجب لعام 1442هـ، وقد تم نشر الإعلان عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف، للهيئة العامة لطيران المدني السعودي، والوظائف الشاغرة هي وظائف هندسية، لحملة البكالوريوس، في تخصصات متنوعة ومختلفة، في مدينة الرياض، وفق الشروط المعلن عنها بالإعلان، مع العلم أن ميعاد بدء التقديم هو 5 رجب عام 1442هـ، ويستمر حتى يوم الإثنين 10 رجب لعام 1442هـ، الموافق 22 من فبراير لعام 2021م، والجدير بالذكر أن الإعلان هو امتداد قرارالطيران المدني السعودي مبادرة توطين، لتوظيف آلاف الشباب السعودي بكافة قطاعات النقل الجوي، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، من خلال إيجاد وظيفة مناسبة ومسكن مناسب، والعمل على الإرتقاء بالمملكة عالميًا في شتى المجالات.

هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة

ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تم تأسيسها في عام 1948م في المملكة، وكان يطق عليها مصلحة الطيران المدني، بهدف أن تضم الخطوط السعودية، مع إدارة الطيران المدني، وقد تم فصل الخطوط السعودية في عام 1959م، عن الطيران المدني، وأصبحت تسمى مديرية الطيران المدني، وفي عام 1977م، تم تغيير الاسم ليصبح رئاسة الطيران المدني، وعن الوظائف الشاغرة المعلن عنها، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ ، تم الإعلان في وقت سابق عن الخطوط الجوية السعودية وظائف شاغرة، وعن وظائف الطيران المدني المعلن عنها اليوم، لابد من توافر شروط أساسية عامة، في المتقدم للوظيفة نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة الشاغرة، سعودي الجنسية. إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته. اجتياز المقابلة الشخصية. مهارات في التواصل الشفوي والكتابي.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تقوم باستعراض التوسع التي تقوم به كل أسبوع، لتوثيق التقدم والتطور التي تقوم به القيادة الرشيدة بالمملكة، بتحديث كافة الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة بالمملكة وفق رؤية 2030م.

مزايا الوظائف الهندسية المعلن عنها

وللوظائف الهندسية الشاغرة، في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عدة مزايا نذكرها كالتالي:

رواتب تصاعدية وفق سلم رواتب الهيئة المعتمد.

ميزة بدل سكن 3 رواتب سنويًا.

بدل نقل.

يتم صرف مكافأة شهر رمضان.

يتم صرف مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

تأمين طبي للموظف وعائلته.

الحصول على إجازات سنوية مدفوعة، إضافة إلى الإجازات الرسمية في الأعياد وفي اليوم الوطني.

تفاصيل وشروط الوظائف الهندسية بهيئة الطيران المدني

وعن الوظائف الشاغرة المعلن عنها، نذكرها بالترتيب التالي :

1- وظيفة مهندس ميكانيكي ، بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، بالشروط التالية:

على الراغب في التقدم للوظيفة أن يكون لديه خبرة، لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال أو مجال ذي صلة.

أن يكون المتقدم للوظيفة، حاصل على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية PMP.

أن يكون حاصل على دورات تدريبية تخصصية، في مجال الهندسة الميكانيكية.

على المتقدم أن يكون لديه القدرة على استخدام الحاسوب، والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

أن يتقن المتقدم الراغب في الوظيفة، اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

أن تكون لديه القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

2- وظيفة مهندس كهربائي ، بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، بالشروط التالية:

أن يكون المتقدم لديه الخبرة في مجال الهندسة الكهربائية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص، وعمل بالمعامل واختبار الأجهزة.

أن يكون لديه القدرة على استخدام الحاسوب، والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

على الراغب في التقدم للوظيفة الشاغرة، أن يتقن اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة، ومحادثة.

أن تكون لديه القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

3- وظيفة مهندس تكاليف ، بدرجة البكالوريوس في الهندسة، أو ماجستير ادارة انشاءات، بالشرط التالية:

أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

على المتقدم أن يكون حاصل على دورة تدريبية، في شهادة مهندس تكاليف معتمد.

أن يكون المتقدم حاصل على دورة تدريبية في قياس وتقييم أداء المشروعات.

أن يكون المتقدم حاصل على دورة تدريبية المنافسات، والمشتريات الحكومية.

يجب أن يكون الراغب في التقدم للوظيفة القدرة على تفسير وتطبيق، القوانين واللوائح.

على المتقدم أن يكون لديه القدرة، على استخدام الحاسوب، والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

أن يتقن المتقدم للوظيفة الشاغرة، اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة إتقان تام.

رابط التقديم على الوظائف الهندسية بالطيران المدني بالخطوات

يتم التقديم للوظيفة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بالخطوات التالية:

يتم فتح الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم بالوظائف الشاغرة.

ويتم اختيار الوظيفة المراد التقديم فيها.

ثم يتم تعبئة الطلب بالبيانات المطلوبة.

والضغط على أيقونة إرسال، ليتم إرسال طب التقدم لوظيفة.