بلادي – الرياض :
أظهرت صور بثتها مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمدينة الطبية؛ ليكون المركز الثاني لإعطاء التطعيم بعد مركز جامعة أم القرى.
ونفذ المدير العام للشؤون الصحية بمنطقه مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور ديلشاد علي عباس، جولة تفقدية على سير أعمال اليوم الأول بمركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.
وأظهرت الصور جانباً من سير أعمال استقبال المسجلين للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد ١٩) بمركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراكز للقاحات في أربعة مراكز صحية بمكة في القريب العاجل؛ للتوسع في مراكز لقاحات كورونا لتستوعب سكان العاصمة المقدسة من المواطنين والمقيمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بـ”طبية مكة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.