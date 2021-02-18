شرطة جازان تحدّد هوية الطفل الذي ظهر في فيديو عليه آثار حروق في جسده والمتسبب في إيذائه

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم (الخميس)، تمكّنها من تحديد هوية الطفل الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عليه آثار ضـرب وحروق في جسده.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، نايف الحكمي، أن الطفل هو أحد المقيمين بالمملكة، ويبلغ من العمر 13 عاماً ويحمل الجنسية اليمنية.

وأضاف الحكمي أنه تم تحديد المتسبب في إيذائه، وهو أحد أقاربه من الجنسية اليمنية، وهو في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.