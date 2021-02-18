وزير الموارد البشرية: انضمام 28 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل خلال يناير الماضي

بلادي – الرياض :
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عن تجاوز عدد السعوديين والسعوديات الداخلين إلى سوق العمل في شهر يناير الماضي 28 ألفا.
وأوضح، خلال لقائه اليوم (الخميس) مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، أن المنضمين لسوق العمل قدموا من خلال فروع صندوق الموارد البشرية “هدف” ومراكز التوظيف “طاقات” وبرامج دعم التوظيف والتمكين.
وكان الراجحي قد تناول في اللقاء أيضاً ما حققته برامج ومبادرات التوطين خلال العامين الماضيين.
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