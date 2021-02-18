أمير الباحة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض : تلقى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اليوم (الخميس) الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وأخذ الأمير حسام الجرعة في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات، الذي بدأ يستقبل المواطنين والمقيمين المسجلين لأخذ اللقاح. وأشاد الأمير حسام بالتجهيزات التي تمت في المركز، والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين.

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