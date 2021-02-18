مدينة الملك عبدالله الطبية تدشن مركز التطعيم الخاص بلقاح كورونا

بلادي – الرياض : أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية، اليوم (الخميس)، تدشين مركز التطعيم الخاص بلقاح كورونا (كوفيد – 19). وأشارت إلى أن التسجيل ومعرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد ستكون من خلال زيارة تطبيق “صحتي”، وذلك حسب الفئات المستهدفة. وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أجازت اليوم استيراد واستخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

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