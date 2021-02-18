الإطاحة بتشكيل عصابي لاعتدائه على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح بالرياض

بلادي – الرياض :

أسفرت جهود شرطة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، عن القبض على تشكيل عصابي ارتكب عدداً من الجرائم بالرياض، تمثلت بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن التشكيل العصابي مكوّن من 3 أشخاص، هم مواطن ومخالفان لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية.

وأضاف الكريديس أن أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.