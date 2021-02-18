“التجارة”: 140 تطبيقاً سجلت في منافسة “تحدي التطبيقات”.. والتسجيل ينتهي السبت

بلادي – الرياض :

بلغ عدد التطبيقات التي تقدمت للمشاركة في منافسة تحدي التطبيقات التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، نهاية شهر يناير الماضي 140 تطبيقاً، وما زال باب المشاركة في المسابقة مفتوحاً حتى نهاية يوم السبت 20 فبراير 2021.

وسيحصل الفائزون بالمنافسة على دعم بحملات تسويقية تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي لخمسة فائزين، إضافة إلى حزمة خدمات تأهيلية وإرشادية مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتهدف المنافسة إلى تحفيز ملاك التطبيقات المميزة للإسهام في مكافحة التستر التجاري عبر تمكين المستهلكين للاعتماد على تطبيقات نظامية سهلة الاستخدام توفر حلول أكثر جودة واستدامة، وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي وزيادة مستوى الشفافية في التعاملات التجارية الرقمية بهدف زيادة الناتج المحلي.

كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق تقديم وسائل أكثر عملية تسهم في خفض أسعار السلع، وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال من تسريع نمو تطبيقاتهم عبر تقديم خدمات استشارية وتسويقية توسع من قاعدة عملائهم.

ويمكن لأصحاب التطبيقات الذكية المشاركة في المنافسة، كما يمكن للمستهلكين ترشيح التطبيقات التي يستخدمونها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك (appschallenge.canp.gov.sa).