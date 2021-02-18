نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن تفعيل أبشر.. تعرف على مكاتب التسجيل والتفعيل في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظراً لأهمية منصة أبشر في تقديم الخدمات العديدة التي لها صلة قوية بالمواطن والمقيم من الأفراد أو أصحاب الاعمال فإن تسجيل حساب على منصة أبشر من الأمور الضرورية في حياة الجميع، ولكن قد يتوقف البعض عند كيفية تفعيل هذا الحساب الذي له طرق خاصة بها حتى يتمكن الفرد من الاستفادة من خدمات منصة أبشر، لذلك سوف نتعرف على طرق تفعيل أبشر في المقال التالي.

أماكن تفعيل أبشر

عدة أماكن وعدة طرق يمكن من خلالها تفعيل الحساب على منصة أبشر واستخدام المنصة في إنجاز الخدمات المختلفة المتعلقة بالجهات الحكومية والتابعة لوزارة الداخلية ومن هذه الأماكن:

المكاتب التي توفرها وزارة الداخلية في محافظات المملكة المختلفة من أجل تفعيل حساب أبشر.

من خلال ماكينات الخدمة الذاتية المتوفرة في عدة أماكن بالمملكة.

من خلال ماكينات الصراف الآلي المتنوعة.

من خلال حسابات العملاء في بنوك متعددة مثل الراجحي والأهلي السعودية وغيرها.

طريقة الحصول على أماكن تفعيل أبشر

يمكن الحصول على الأماكن التي من خلالها يتم تفعيل منصة أبشر من خلال عدة خطوات منها:

الدخول على منصة أبشر واختيار أبشر أعمال.

اختيار مواقع مكاتب التسجيل والتفعيل.

اختيار المنطقة وتحديدها من القائمة المنسدلة.

مع تحديد المنطقة سوف تنتقل إلى كافة عناوين مكاتب الخدمة التي يمكن من خلالها تسجيل حساب وتفعيله بسهولة.

يمكن كذلك تحديد المنطقة للوصول إلى مكاتب موظفي التفعيل عبر بوابة أبشر بكل سهولة واختيار العنوان الأقرب لك.

أو اختيار التفعيل عن طريق البنوك وتحديد بنك من عشرة بنوك متوفرة على الموقع.

كما يمكن تفعيل الرقم على منصة أبشر من خلال خدمة مباشر بنك الراجحي او تطبيق الراجحي، وكذلك ماكينات الصراف الآلي المتعددة في كل مكان حتى يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة.