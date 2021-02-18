نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة مدرستي، هي اكثر العمليات بحثا في هذه الفترة لأهمية تلك المنصة وما تقدمة من خدمات إلى الطلبة والطلبات والمعلمين أيضا، قامت المملكة العربية السعودية نظر لما تمر به من انتشار جائحة فيروس كورونا وما يجب اتخاذه من تدابير احترازية وتجنب الازدحام تم أطلاق منصة تعليمية تقوم وتخدم العملية التعلمية عن بعد لتجنب الازدحام.

منصة مدرستي، هي أحدي الخدمات الإلكترونية المميزة والرائعة المقدمة من خلال وزارة التعليم السعودية، حيث تعمل وزارة التعليم بالمملكة على توفير كافة الطرق التميز للطلاب والطالبات وجميع العاملين بالوظائف التعليمية السعودية بالمملكة، وذلك من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية السعودية في العام الدراسي الجديد 1442.

منصة مدرستي والتعليم عن بعد

لأهمية متقدمة منصة مدرستي 1442، لطالب من تقديم حصص تعليمية من على بعد ولاعتماد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني على التعليم عن بعد يجب على كل طالب أن يسجل في منصة مدرستي وسنعرض لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة التسجيل.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

أولا يجب الخول على الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

يجب الضغط على تسجيل حساب.

ثم يجب تسجيل اسم المستخدم ورقم السرى الخاص بالحساب.

ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

ثم يجب حفظ رقم الحساب واسم المستخدم.

ثم الدخول الطالب على منصة مدرستي ومتابعة الحصص والجدول الأسبوعي للحصص.

خدمات منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي، العديد من الخدمات منها مصحف مدرستي وهو تطبيق إلكتروني يتيح مادة القران الكريم، وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، كما تقدم للمعلمين والمعلمات طريقة تامين الحصة عن طريق تيمز في حالة غياب المعلم، وتم أعلان تحديث جديد في نماذج من خلال أضافه عنوان لا اختبار سبق كتابة وأضافه سؤال يتم ظهور اقتراحات الأسئلة النماذج، وهناك مميزات جديدة تقدم من خلال تيمز مايكروسوفت.

تسجيل الدخول منصة مدرستي 1442، عبر موقع ثقفني مع اهم الخدمات التي تقدمها.