نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث رقم الجوال في أبشر والبريد الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر من 18 مليون مواطن ووافد إلى المملكة العربية السعودية يستفيدون من خدمات منصة absher، فيما يمكن تحديث رقم الجوال بأبشر والبريد الإلكتروني في هذه المنصة، لمواصلة الاستفادة منها في أي وقت، سيما في حالة تغيير رقم الجوال المسجل به الحساب على المنصة من قبل، وكذلك الأمر بالنسبة للبريد الإلكتروني، فيما يمكن القيام بذلك في غضون دقائق قليلة عبر موقع هذه البوابة التابعة لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ليتمكن المستخدم بعد ذلك من الدخول إليها، وإنجاز الخدمات المهمة الخاصة بالجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية.

تحديث رقم الجوال في أبشر

وعبر السطور التالية، نوضح كيفية تحديث رقم الجوال بأبشر 1442هـ، خدمة للملايين من المواطنين والمقيمين الراغبين في معرفة آلية هذه الخدمة، التي تمكنهم من إنجاز أي من خدمات المنصة التي تتخطى 200 خدمة، وذلك على النحو الآتي:

علينا في البداية، الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

يجري بعد ذلك، اختيار أفراد.

ثمّ نقوم بإدخال رقم السجل المدني.

علينا بعد ذلك، إدخال كلمة السر.

فيما يجب إدخال الرمز المرئي.

هنا، يصل رمز تفعيل نضعه في مكانه الصحيح.

النقر بعد ذلك، على حسابي.

كما يجب النقر على معلومات المستخدم.

كما يجب النقر على معلومات المستخدم. والنقر بعد ذلك، تعديل.

إدخال رقم الهاتف الجوال الذي نريد تحديثه.

أخيرًا، ننقر على الرمز المرئي، ثم على “حفظ”.

كيفية تحديث البريد الإلكتروني في أبشر

وعبر خطوات بسيطة أون لاين، يمكننا أيضًا، تعديل البريد الإلكتروني في منصة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع الآتي:

علينا في البداية، الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

النقر بعد ذلك، على “أفراد”

ثمّ إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح.

يلي ذلك، النقر على تسجيل دخول.

والنقر على “حسابي”.

هنا، نختار معلومات حسابي.

كما ننقر على تعديل، ثم ندخل الرمز المرئي.

أخيرًا، النقر على “حفظ” للانتهاء من المهمة بنجاح.

توثيق رقم الهاتف الجوال عبر أبشر

كما يمكننا بكل سهولة، توثيق رقم الهاتف الجوال عبر جهاز الخدمة الذاتية التابع لأبشر، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

بداية، يجب الذهاب إلى جهاز الخدمة الذاتية الخاص بأبشر.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.

ثمّ نختار تغيير رقم الهاتف الجوال.

هنا، تصل إلينا رسالة تأكيد.

أخيرًا، القيام بتطبيق البصمة.