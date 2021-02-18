نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. تقسيط جوالات من شركة موبايلي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الهواتف من شركة موبايلي هي خدمة مقدمة لعملاء الشركة يتم من خلالها الحصول على الهاتف بمزايا تقسيط متعددة ووفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الشركة، وتقدم الشركة عروض التقسيط على هواتف سامسونج وآيفون بأحدث الموديلات والقديم منها، يوتم الحصول على الهاتف من خلال البطاقة الائتمانية لعميل أحد البنوك المعتمدة لدى الشركة.

طريقة تقسيط جوالات من شركة موبايلي

يتم الحصول على موبايل من خلال شركة موبايلي بالتقسيط من خلال موقع الشركة على الإنترنت ومن خلال عدة خطوات للتقديم ومنها:-

التوجه إلى موقع شركة موبايلي على الإنترنت.

تسجيل الدخول على موقع الشركة أو إنشاء حساب وإدخال البيانات التالية:

الاسم ورقم الهاتف والعنوان ورقم الهوية سارية المفعول

تحديد نوع الهاتف من المعروض على الموقع.

الدخول على المواصفات والمميزات ومعرفة هل متوفر في المخزون.

الضغط على تسوق والانتقال إلى طريقة السداد.

استكمال البيانات المطلوبة وطريقة التوصيل.

ولمعرفة خطة التقسيط وأنواع الموبايلات المتاحة للتقسيط من موبايلي من خلال الجداول التالية:-

شروط تقسيط جوال من موبايلي

يتمكن عملاء شركة موبايلي المشتركين في باقات موبايلي المتنوعة من الحصول على هاتف بالتقسيط وجدولة الأقساط بحيث تناسب وحالة العميل المالية من خلال موقع الشركة على الإنترنت ومن خلال الموافقة على الشروط المطلوبة وتوفير البيانات اللازمة ومنها:

أن يكون المتقدم من عملاء شركة موبايلي ويتم فتح حساب على الموقع حتى يتمكن من عملية الشراء.

أن يكون العميل لديه حساب في واحد من البنوك المعتمدة لدى الشركة ومنها:-

بنك الرياض. بنك ساب. بنك الجزيرة. بنك الإمارات دبي الوطني.

أن يكون مبلغ الشراء لا يقل عن ألف ريال.

أن تغطي بطاقة الائتمان ثمن الرشاء بالكامل.

عند إلغاء التقسيط لابد من دفع باقي الأقساط مجتمعة أولاً.

ما تم دفعه لأخر ثلاثة دورات ما يزيد عن 650 ريال.

لا يكون على العميل أي غرامات سابقة، أو يكون لدية تقسيط لجوال حالي.