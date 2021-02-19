نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحتي التسجيل علي التطبيق لتلقي اللقاح بدعوة من الصحة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صحتي من خلال التطبيق الخاص بها تدعو وزارة الصحة السعودية كافة المواطنين بتصريح رسمي منها اليوم إلي أنه يبدأ التسجيل في تطبيق صحتي لكي ما يتم البدء في الترتيب في المواعيد الخاصة في الحجز حتي يكون هناك تمكن لأي شخص سواء مواطن أن يأخذ الجرعات المحددة والخاصة باللقاح وهي محددة في جرعات فيروس كورونا وتطبيق SEHHATY هو تطبيق يتم منه التقديم فيه لكي يتم من خلاله التعرف والتمكن من جميع ما يتعلق بالمعرفة بالخدمات في الشأن الصحي لجميع المواطنين والذين هم داخل المملكة العربية السعودية كما أنه من خلال صحتي حجز موعد يمكن لأي مواطن أن يتعرف علي التعرف علي ما هي الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في القطاعات الصحية والتي تخضع لوزارة الصحة السعودية وبرنامج صحتي من خلاله أيضاً يقدم خدمات عديدة ولا بد من أن يهتموا كافة المواطنين بالتسجيل في التطبيق من خلال الموقع الخاص منصة صحتي كما يتم من خلال تطبيق SAHHATY متابعة كافة الفحوصات الحيوية ومن خلالها يمكن التتبع إلي ما هي الأدوية التي تم صرفها .

صحتي والتطبيق الخاص بها وما هي المميزات التي يتم تقديمها من خلال التطبيق

تطبيق صحتي من خلاله يتم الحجز لجميع المواعيد للمواطن والمقيم حتي يتمكن من تلقي جرعات اللقاح . SEHHATY من خلاله أيضاً يتم خدمة كافة الاستشارات الخاصة بالإرشادات عن بعد . منصة صحتي يتم من خلالها تقديم الخدمة الخاصة بالبحث عن الأدوية وما هي أقرب الصيدليات التي توفرها . صحتي حجز موعد من خلال التطبيق يتم حجز الموعد وأيضاً عرض الإجازات المرضية . يتم من خلال التطبيق أيضاً تقديم الخدمة الخاصة بعرض ما هي الوصفة الإلكترونية الخاصة بالدواء . يتم من خلال التطبيق SEHHATY أن يتم تقديم خدمة حجز المواعيد لكل المراكز المختصة بالرعاية الأولية . يتم من خلال التطبيق أيضاً تسجيل كافة المؤشرات الحيوية المتعلقة بشأن الحالة الصحية . من خلال التطبيق يتم تقديم الخدمة الإضافية المتعلقة بشأن الفحص المدرسي .

كيفية التسجيل في التطبيق لحجز الموعد الخاص بتلقي الجرعات والخطوات الخاصة بالتسجيل

يتم التحميل للتطبيق من خلال المنصات الخاصة بتحميله لكافة الهواتف ألأند رويد .

يتم بعد تشغيل التطبيق الضغط علي القائمة الخاصة بكلمة “إنشاء حساب” .

يتم تسجيل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي يريد حجز موعد خاص به ويكون الهاتف شخصي .

يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بالشخص المواطن أو رقم الإقامة الخاصة بأي مقيم .

تسجيل تاريخ الميلاد الشخصي علي تطبيق صحتي .

يتم بعد هذه الخطوات الضغط علي كلمة “التالي” ليتم إكمال باقي الخطوات .

يتم بعد ذلك أن تطبيق SEHHATY وبعدها تصل رسالة علي الهاتف تحوي رمز التحقق .

يتم إدخال رقم التحقق الذي تم إرساله علي الهاتف الشخصي في المربع الخاص به علي التطبيق .

يتم بعد ذلك الضغط علي كلمة “تحقق” حتي يكون هناك المساحة للتحقق من خلال برنامج صحتي .

تسجيل رمز المرور الخاص بالشخص المسجل علي التطبيق وذلك لاستخدامه في تطبيق SEHHATY .

يتم في نهاية الأمر الضغط علي كلمة “إنشاء حساب” وبذلك تكون قد تمت الخطوات الخاصة بالتسجيل علي SEHHATY .

صحتي هو التطبيق الرسمي الذي تشرف عليه وزارة الصحة السعودية والتي تم التوجيه بالدعوة منها اليوم أن يتم التسجيل عليه للأهمية للترتيب فيما يتعلق بأمر تلقي الجرعات للقاح وعلي الجميع أن يلتزموا بذلك الأمر بعد التصريح الرسمي ، وجاءت التصريحات اليوم من وزارة الصحة السعودية أنه ستبدأ في أعطاء المواطنين الجرعات المقررة للقاح الفيروس وحسب التوقيتات المعلنة وعلي كافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي التطبيق يستطيعوا أن يستعلموا عن ما هي التوقيتات التي أعلنتها الوزارة وما هو دور كل مواطن وفقاً لدوره في الحجز علي التطبيق ومعرفة متي يمكنه تلقي الجرعات التي أعلنت عنها الوزارة كما أن هناك أولويات أعلنتها الوزارة سابقاً عن من هم الذين لهم الأولوية في بدء تلقي الجرعات الخاصة بالفيروس وفقاً للمراحل العمرية أو من هم أصحاب الأمراض المزمنة كل هذه المعلومات سوف تكون معلنة علي المنصات الرسمية التابعة لوزارة الصحة السعودية .