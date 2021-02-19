نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن عقود الزواج عبر بوابة ناجز najiz في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن عقود الزواج عبر ناجز، حيث يعد عقد الزواج هو أحد العقود القانونية التي تثبت العلاقة بين الزوجين ويكون عقد رسمي يضمن ويحفظ حقوق كلًا من الطرفين، وقد وفرت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية بوابة ناجز الإلكترونية التي من خلالها يستطيع أي زوجين استخدام خدمة الاستعلام عن عقود الزواج إلكترونياً دون الذهاب الي المقرات الخدمية التابعة لوزارة العدل السعودية، وتهدف الحكومة السعودية من تفعيل كافة الخدمات المرتبطة بالمواطنين بشكل إلكتروني لتفعيل التحول الرقمي للخدمات العامة بالمملكة، وسوف نبرز لكم طريقة الاستعلام عن عقود الزواج عبر ناجز.

التحقق من عقود الزواج عبر بوابة ناجز

الاستعلام عن عقود الزواج عبر ناجز ليست الخدمة الوحيدة التي تقدمها بوابة ناجز للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بل توفر البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات التي تتم بسهولة مثل الاستعلام عن تفاصيل قضية برقم القضية، أو الاستعلام عن طلبات التقييد برقم الهوية، كما تتوفر خدمات متنوعة عن الوكالات والإقرارات، بالاضافة الي خدمات التراخيص المتعددة، كما تتوفر خدمات بإعادة الاستئناف علي القضايا، أو الاستعلام عن موعد قضية، وخدمات متعلقة بمواعيد الجلسات القضائية، كما يمكن تقديم طلب للحصول علي ترخيص محاماة أو طلب شهادة تدريب، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تتم بشكل إلكتروني سريع.

خطوات الاستعلام عن عقود الزواج عبر ناجز الإلكتروني

وزارة العدل السعودية توفر خدمة الاستعلام عن عقد الزواج من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتم كالتالي:

الدخول إلكترونياً علي بوابة ناجز الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن عقود الزواج، ومنها يتم التحويل التلقائي الي بوابة نفاذ الوطني الموحد التابعة لوزارة العدل.

ثم يتم الدخول برقم الهوية الوطنية أو من خلال كلمة المرور الخاصة بكل فرد.

تسجيل بعض البيانات الخاصة الشخصية المتعلقة بكل فرد وبعقد الزواج.

الضغط علي عرض التفاصيل لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة بعقد الزواج الذي يتم الاستعلام عنه.