نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وظائف المملكة” وزارة الدفاع السعودية تعلن عن فتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء الموعد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توافر وظائف شاغرة وفتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء 2021، وأعلنت تفاصيل التقديم للوظائف العسكرية في كافة فروع القوات السعودية، “الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي الملكي وقوة الصواريخ الإستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة” وفيما يلي رابط التقديم والشروط العامة للتقديم، والموعد الذي حددته الوزارة لفتح باب التسجيل فتابعونا.

رابط التقديم في وظائف القوات المسلحة

يمكن لكل من يرغب في التسجيل أن يدخل على رابط موقع مركز القبول الموحد التابع لوزارة الدفاع السعودية بعد أنم يقرا شروط التسجيل وتتوافر فيه كافة الشروط التالية.

موعد التقديم في وظائف القوات المسلحة السعودية

يبدأ التقديم يوم 2021/04/25 الموافق 1442/09/13 هجري.

ألية التقديم في الوظائف العسكرية على موقع التجنيد الموحد للرجال والنساء

الشروط العامة للتقديم في التجنيد الموحد للرجال والنساء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذالك من نشأ مع والده أثناء خدمته للوطن خارج المملكة. أن يكون عمرة لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام. أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية. حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة. في حال المتقدم يكون متزوج أو متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية. أن يتناسب الوزن والطول ولا يقل الطول عن 160 سم. أن لا يكون قد فصل من أي من القطاعات العسكرية. أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية. أن يجتاز جميع الاختبارات وإجراءات القبول الموضوعة من الجهات المختصة. أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها ألائحة التنفيذية. أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أي أحكام قضائية.

أفرع القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية

فرع القوات المسلحة السعودية. فرع القوات الملكية السعودية. فرع القوات البحرية الملكية السعودية. فرع القوات الجوية الملكية السعودية. فرع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. فرع قوات الصواريخ الإستراتيجية. فرع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية.

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