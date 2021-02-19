نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة التطوع الصحي volunteer.srca.org.sa وخطوات الاشتراك في العمل الصحي التطوعي للمواطنين بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة التطوع الصحي، تلك المنصة التي يبحث عنها العديد من المواطنين الراغبين في الاشتراك في تلك المنصة الخاصة بأعمال التطوع الصحي وهي تلك المنصة التي تم اطلاقها من قبل الحكومة السعودية لتكون هناك فرصة متاحة امام المواطنين الذين لديهم رغبة في العمل التطوعي في كافة المجالات الصحية، ولذلك قامت وزارة الصحة بالمملكة على فتح باب العمل التطوعي لخدمة الوطن السعودي وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل الجهات الحكومية، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم رابط منصة التطوع الصحي.

منصة التطوع الصحي

هي تلك المنصة الالكترونية التي تم تفعيلها من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والتي تهدف من خلالها الي تمكين المتطوعين الذين لديهم خبرة صحية من أجل أن يتمكنوا من تقديم خدماتهم الي تلك القطاعات المختلفة بالمملكة، ومنصة التطوع الصحي من ضمن المنصات التي تستقبل العديد من التخصصات في العمل الصحي التطوعي فتستقبل طلاب الجامعات والمعاهد الصحية وكذلك أصحاب المهن الصحية المتقاعدين، وكانت المنصة قد تم استقبال طلبات حوالي اكثر من 80 الف مشترك تطوعي الذين ساهموا في تقديم العديد من الخدمات التطوعية الصحية الي المواطنين وبالفعل استطاعت ان تقدم الهدف المرجو منة في تخفيف الضغط على كافة المؤسسات والمستشفيات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في رابط منصة التطوع الصحي

فلقد أوضحت وزارة الصحة بأنة يمكن للراغبين في العمل التطوعي ان يقوموا باتباع الخطوات التالبة وهي:-

اولا يتم الدخول على رابط منصة التطوع الصحي.

ومن ثم يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة من البريد الالكتروني والمدينة وغيرها من البيانات المطلوبة.

ومن ثم يتم ارسال رسالة الي البريد الالكتروني الخاص بك مرفق به رابط التدريب.

ويتم اختيار التخصص الذي يرغب فيه في الاشتراك في العمل التطوعي.

ومن ثم يتم الضغط على الاشتراك وفور ان يتم تقديم الخدمات التطوعية يحصل المتطوع على شهادة موثقة ومعتمدة من المنصة.