نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت معدلات البحث الحالية عن كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد في الأراضي السعودية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وتقدم المنصة محتوى دراسي وتعليمي مميز لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية هذه المنصة لكي تحل محل المدارس بعد أن تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا، ويُعد هذا الإجراء ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، ولأننا نهتم في موقعنا بكافة الأخبار التي تخص الشأن التعليمي نوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وطريقة عمل الواجبات وأداء الإختبارات، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول منصة مدرستي

نوضح لكم الآن خطوات التسجيل في منصة مدرستي للملايين من أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل الدراسية، وإليكم خطوات التسجيل في المنصة فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. ثانياً قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

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منصة مدرستي

استطاعت منصة مدرستي تحقيق نجاح كبير ومنقطع النظير بالنسبة لملايين الطلاب الذين قد سجلوا الدخول إليها من أجل متابعة المنهج الدراسي لهم بعد قرار غلق المدارس التي اتخذته الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية، فقد أصبحت المنصة البديل الرسمي الآن لعملية التعليم عن بعد من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.

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