نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة التقييس وظائف شاغرة بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة التقييس وظائف شاغرة ، إدارية وهندسية، تم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م، الموافق 5 رجب لعام 1442هـ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوظائف متاحة لمواطني ومواطنات الدول الأعضاء، لحملة شهادات الدبلوم وشهادات البكالوريوس والماجستير، في العديد من التخصصات المتنوعة والمختلفة، في مقر العمل الرئيسي في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الهيئة عبر الإعلان، أن باب التقديم مفتوح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى يوم 4 من شهر مارس 2021م، الموافق يوم الخميس 24 رجب لعام 1442هـ، وقد تزامن هذا الإعلان، مع الإعلان عن وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية، ومع إعلان الجمارك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.

هيئة التقييس وظائف شاغرة

وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي هيئة إقليمية، تم انشاءها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاد دورته حينذاك في مسقط، في 30 ديسمبر 2001م، بالدورة ال 22، وباشرت أعمالها في شهر مايو 2004م ومقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتضم الهيئة في عضويتها دول مجلس التعاون، وهم الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، وقد تزامن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لمواطني ومواطنات الدول الأعضاء، مع إعلان هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة ، ووفق قرارالطيران المدني السعودي مبادرة توطين، بناء على رؤية المملكة 2030م، وعن الوظائف الشاغرة في هيئة التقييس، وبالنسبة للشروط العامة للتقدم للوظائف الشاغرة هي كالتالي:

الأولوية لقبول المتقدمين، لمواطني ومواطنات الدول الأعضاء.

إجادة استخدام الحاسب الآلي، وتطبيقاته.

اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التحريرية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

تفاصيل وشروط الوظائف الشاغرة المعلن عنها

وعن الوظائف المتاحة وشروط كل وظيفة في الهيئة، نذكرها بالترتيب التالي:

1- وظيفة باحث أول موارد بشرية ، لحملة شهادة بكالوريوس أو ماجستير في الموارد البشرية، أو المجالات الإدارية، أو المجالات المالية، بالشروط التالية:

أن يكون لدى المتقدم، خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنتين للماجستير.

أن يكون للمتقدم المعرفة التامة، بجميع أنشطة الموارد البشرية.

أن يكون لدى المتقدم القدرة العالية على إدارة الموارد البشرية، والتواصل بفعالية.

أن يكون لدى المتقدم، القدرة العالية على الإبداع وإدارة الوقت.

كما يفضل من لدية معرفة بالتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع والجودة.

2- وظيفة باحث أول مواصفات ، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى فروع الهندسة أو العلوم، بالشروط التالية :

يفضل أن يكون لدى المتقدم، خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس، وخبرة سنتين للماجستير.

أن يكون لدى المتقدم، قدرة على الإلمام بطبيعة العمل، والمعرفة بالمواصفات القياسية من المصادر، الإعداد، التوافق، التطبيق، وأدلة وإجراءات العمل.

أن يكون المتقدم لديه المعرفة والخبرة في العمل التحليلي Analytical Mind-Set.

أن يكون لدى المتقدم، المعرفة والخبرة في التعامل بالتفاصيل الفنية، والمنطقية العلمية والمنهجية والتنظيمCritical Thinking.

القدرة على إيجاد الحلول للمشاكل الفنية.

المعرفة والخبرة في استخدام التطبيقات الإحصائية MiniTab ،SPSS ،etc، وعمل التقارير والتحاليل الإحصائية الفنية المفصلة.

أن يكون لدى المتقدم القدرة على إعداد وتقديم أوراق العمل المتخصصة، وإدارة الاجتماعات.

3- وظيفة مساعد إداري مالية ، لحملة بكالوريوس أو دبلوم في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذو علاقة، بالشروط التالية:

بالنسبة للدبلوم لابد من توفر خبرة عملية لا تقل عن سنتين، ولحملة البكالوريوس يفضل من لديه خبرة سابقة.

أن يكون لدى المتقدم المعرفة بالأنشطة والتعاملات المالية والمحاسبية.

أن يكون لدى المتقدم المعرفة باستخدام البرامج المالية الإلكترونية ERP.

أن يكون لدى المتقدم، المعرفة باستخدام برامج ميكروسوفت أوفيس.

أن يكون لدى المتقدم، القدرة على إعداد التقارير الدورية والتسويات البنكية الشهرية.

أن يكون لدى المتقدم القدرة على الإلمام بجميع وحدات وقطاعات المحاسبية من المصروفات، الإيرادات، التسويات.

4- وظيفة مساعد فني مالية ، لحملة دبلوم في المحاسبة، أو المالية أو تخصص ذو علاقة، بالشروط التالية:

يفضل من لديه خبرة سابقة.

المعرفة العامة بالأنشطة والتعاملات المالية والمحاسبية.

إجادة استخدام برامج ميكروسوفت أوفيس.

القدرة على إعداد التقارير الدورية.

الإلمام بمهام المشتريات.

5- وظيفة محلل نظم/ أعمال تقني ، لحملة بكالوريوس أو ماجستير في الحاسب الآلي، أو تقنية معلومات، أو تخصص ذو علاقة، بالشروط التالية:

خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس، ولا تقل عن سنتين للماجستير.

القدرة على جمع وتحليل متطلبات واحتياجات العمل وإنشاء الوثائق ذات العلاقة مثل Business Requirements document.

القدرة على تقييم مقترحات وطلبات التغيير Change requests، وتحديد الحلول المناسبة.

القدرة على العمل مع فريق التطوير Development Team، للتأكد من فهمهم لشروط ومتطلبات المستفيدين.

القدرة على العمل مع فريق الاختبارات والجودة Functionality Testing Team، لتوثيق سيناريوهات النظام وتحديد الأدوار المتأثرة للمساعدة في تطوير إدارة التغيير / خطة التدريب.

القيام بتدريب المستفيدين على الأنظمة والخدمات الإلكترونية للهيئة.

إعداد التقارير الفنية والتوصيات اللازمة لتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية.

القيام بأي مهام أخرى ضمن نطاق مسئوليته.

أن يكون لدى المتقدم خبرة في مهارات وأدوات جمع وتحديد احتياجات ومتطلبات المستخدمين

أن يكون لدى المتقدم خبرة في مفاهيم وممارسات Agile مثل Scrum ،Kanban، وغيرها.

أن يكون لدى المتقدم القدرة على التحليل وحل المشكلات

أن يكون لدى المتقدم القدرة على كتابة وثائق تقنية واضحة وتوفير تدريب للمستخدم النهائي.

أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الهيئة.

6- وظيفة فني نظم ، لحملة بكالوريوس تقنية معلومات، أو حاسب أو تخصص ذو علاقة، وبالشروط التالية:

خبرة عملية لا تقل عن سنه واحدة.

القدرة على تركيب وتشغيل الأجهزة التقنية وتثبيت البرامج وأنظمة التشغيل.

القدرة على تلقي طلبات الدعم الفني وتقديم المساعدة للمستخدم النهائي.

القدرة على تشخيص المشكلات المتعلقة بالتطبيقات المكتبية والأجهزة التقنية.

القدرة على متابعة وصيانة أجهزة الحاسب والاجهزة التقنية المكتبية وإعداد التقارير الخاصة بعمليات الصيانة مع تقديم توصيات للحلول الممكنة.

القيام بإعداد وعمل التدريبات اللازمة للموظفين على الأنظمة والأجهزة التقنية.

القدرة على تنظيم وإدارة الاجتماعات الإلكترونية باستخدام البرامج المعتمدة بالهيئة

القدرة على مراقبة الأنظمة الأمنية وشبكات الحاسب وصيانتها.

القدرة على إدارة وتنظيم الأصول التقنية IT Assets Management، وإنجاز جميع المهام ذات العلاقة بإدارة أصول تقنية المعلومات ومتابعة المخزون.

القيام بعمليات إدارة صلاحيات الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية والوصول إلى مكونات البنية التحتية التقنية.

القيام بإعداد التقارير الفنية والتوصيات اللازمة لتطوير البنية التحتية التقنية.

القيام بأي مهام أخرى ضمن نطاق مسئوليته.

القدرة على التحليل وحل المشكلات.

يفضل من لديه خبره في تطبيقات Office 365

يفضل من لديه معرفة أو خبره في ITIL or ISO 20000.

7- وظيفة مهندس أول مطابقة ، لحملة بكالوريوس أو ماجستير في إحدى مجالات الهندسة، بالشروط التالية:

خبرة عملية لمدة لا تقل عن4 سنوات للبكالوريوس، وعن سنتين للماجستير.

خبرة في مجال البنية التحتية للجودة.

خبرة في التشريعات الفنية وإجراءات تقويم المطابقة.

معرفة حول أنظمة المواصفات القياسية وأنظمة التقييس بشكل عام.

معرفة حول أنظمة التشريع الفني وإجراءات تقويم المطابقة.

إجادة برامج الكتابة والعروض المرئية.

القدرة على تقديم العروض المرئية.

القدرة على التواصل شفهيا وتحريريا.

القابلية للعمل تحت الضغط.

المشاركة في بناء الخطة التشغيلية لقسم اللوائح الفنية وتنفيذها ومتابعتها وتحديثها بعد إقرارها.

تنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً للخطة التشغيلية، ووضع تقارير المتابعة الدورية والمذكرات والمحاضر وأرشفتها.

متابعة أعمال اللجان الإلكترونية والمنتديات.

الإجابة على استفسارات وأسئلة الشركاء والمستفيدين وترسيخ التعاون المتبادل معهم.

التواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة.

تنفيذ كافة الأعمال الأخرى ذات العلاقة التي يكلف بها من قبل الرئيس المباشر.

8- وظيفة مهندس مطابقة ، لحملة البكالوريوس في إحدى مجالات الهندسة، بالشروط التالية:

خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين.

معرفة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة المصادقة بشكل عام.

معرفة في مجال تطبيق المواصفات والمتطلبات الفنية والفحص والاختبار.

القدرة على الاتصال والتنسيق، والعمل ضمن الفريق.

القدرة على إعداد التقارير.

تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بقسم مصادقة الشهادات.

دراسة ومراجعة المتطلبات الخاصة باللوائح الفنية الخليجية.

متابعة أعمال النظام الإلكتروني للشهادات والمجالات المتعلقة به.

الإجابة على استفسارات وأسئلة الشركاء والمستفيدين وترسيخ التعاون المتبادل معهم.

تنفيذ كافة الأعمال الأخرى ذات العلاقة التي يكلف بها من قبل الرئيس المباشر.

رابط التقديم على وظائف هيئة التقييس

قم بالدخول على رابط التقديم للهيئة.

قم باختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلك، وقم بالضغط عليها.

انتقل إلى صفحة التقديم الخاصة بالوظيفة واملء البيانات المطلوبة.

بعد القيام بتعبيئة كافة البيانات، قم بالضغط على أيقونة التالي لإرسال طلبك.