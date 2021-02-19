تجديد رخصة السير السعودية 1442 رسوم تجديد استمارة السيارة

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عمر شويل - جدة تجديد رخصة السير للسيارات بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 من الإجراءات الهامة التي يجب الحرص عليها في موعدها المحدد؛ وذلك من أجل التنقل بحرية في مدن المملكة، وعدم التعرض للمسائلة القانونية وبالتالي فرض الغرامات المالية المقررة على عدم تجديد استمارة السيارة، كما أنه في حالة تجاوز فترة السماح لتجديد الرخصة، فإنه سيتعرض لإسقاط الرخصة، وضرورة استخراج رخصة جديدة.

شروط تجديد رخصة السير السعودية 1442

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على تجديد رخصة السير للسيارة، أهمها:

تسديد كافة الرسوم المقررة على تجديد استمارة السيارة في موعدها المحدد بحسب النوع.

سداد المخالفات المرورية على السيارة إن وجدت.

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية.

سداد رسوم التأخير عن التجديد إن وجدت.

يشترط أن يكون تأمين السيارة ساري.

خطوات تجديد رخصة السير السعودية 1442

تقدم مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية للمواطنين العديد من الخدمات المرورية، أبرزها إمكانية تجديد استمارة المركبة بشكل إلكتروني، فمن خلال الدخول إلى منصة أبشر والقيام ببعض الخطوات يتمكن الأفراد من تجديد استمارة السيارة إلكترونيًا، كما يلي:

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر. القيام بتسجيل الدخول من خلال تسجيل البيانات المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور”. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة خدمات المرور. الدخول إلى خدمات المركبات، ومنها يتم تحديد نوع السيارة. النقر على أيقونة تجديد استمارة السيارة، ومن ثم التأكيد على التجديد. القيام بتحديد طريقة استلام رخصة السير.

رسوم تجديد استمارة السيارة 1442

الجدول التالي يوضح الرسوم المقررة على تجديد استمارة السيارة بحسب نوعها:

نوع الرخصة رسم التجديد رخصة سير خاصة 100 ريال سعودي رخصة مركبة نقل خاص 200 ريال سعودي رخصة حافلة صغيرة 200 ريال سعودي تجديد رخصة سير سيارة أجرة 200 ريال سعودي رخصة مركبة نقل عام. 400 ريال سعودي رخصة حافلة عامة 400 ريال سعودي رخصة دراجة آلية 100 ريال سعودي رخصة مركبة أشغال عامة 300 ريال سعودي

في النهاية نكون قدمنا طريقة تجديد رخصة السيارة في المملكة العربية السعودية 1442، والرسوم المقررة على إتمام عملية التجديد وفقًا لنوع السيارة، كما تعرفنا على شروط التجديد.