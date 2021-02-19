نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد للطلاب 1442 madrasati.sa لمتابعة شرح الدروس لكل المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الطلاب في مراحل التعليم المختلفة في المملكة العربية السعودية البحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية، التي تم تفعيلها خصيصاً لتساعد الطلاب لمتابعة الدروس المقررة عليهم “ابتدائي، متوسط، ثانوي” وتحصيل دروسهم وفهمها، كما يقوم الطلاب بإثبات حضورها للحصص اليومية لكل المواد، وتعتبر منصة مدرستي بمثابة مدرسة منزلية وفرتها وزارة التعليم السعودية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الإلكترونية في السعودية، والتي تم إنشاؤها من أجل مساعدة الطلاب في متابعة دروسهم، وتوفر لهم المنصة جدول للحصص الدراسية ومواعيدها والواجبات المنزلية وبذلك يستكمل الطلاب المسيرة التعليمية بشكل سهل ومبسط، وتعتبر منصة مدرستي التعليمية هي من أولى المنصات التي تم تفعليها لتطبيق نظام التعليم عن بعد في المملكة وقد حققت نجاحاً كبيراً للغاية، كما ساعدت المنصة المعلمين في مزاولة مهنتهم وسهولة التواصل مع الطلاب.

تسجيل دخول منصة مدرستي

في ظل تفسي فيروس كورونا المستجد مع بداية العام الدراسي الجديد 11442 في المملكة قررت وزارة التعليم تحديث منصة مدرستي من جديد وتحسين مستوى الدراسة من خلالها حتى يستكمل الطلاب والمعلمين المسيرة التعليمية، وبالفعل تم استكمال الدراسة من خلالها في الفصل الدراسي الأول وحقق نجاحاً كبيراً، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني أعلنت الوزارة أيضاً أن الدراسة ستكون من خلال منصة مدرستي.

كيفية الدخول منصة مدرستي التعليمية

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

كتابة اسم المستخدم ورقم السر الخاص بالطالب.

الضغط على تسجيل الدخول وبعدها اختيار الخدمة التي يحتاج لها الطالب سواء متابعة شرح الدروس والواجبات المدرسية وغيرها من خدمات المنصة.