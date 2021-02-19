نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن : خطوات إضافة التابعين وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم تجديد تأكيده على إمكانية إضافة التابعين للمستفيدين المسجلين فعليا، مع استمرار تعليق تسجيل طلبات جديدة في البرنامج، وعلقت خدمة المستفيدين بشأن الاستفسار حول إمكانية وخطوات إضافة التابعين أنه يمكن إضافتهم بواسطة اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول حساب المواطن.

الانتقال إلى الطلب والنظر إلى تفاصيله.

البحث في بيانات التابعين.

إضافة التابعين الجدد.

ثم اضغط على زر إضافة ثم حفظ.

ضوابط حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عدد من الضوابط الجديدة التي يجب اتباعها و التي تشمل الفرد المستقل، مع تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد وتحديد الحد الأعلى للإستحقاق، وتشمل تلك التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بواسطة البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدعوة 28 من شهر مارس 2020، وتشمل التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل شخص سنه 18 عام أو اكثر، عن طريق الإثباتات التالية، عقد إيجار من منصة إيجار وصك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد والكليات العسكرية، وتم إعطاء مهلة إلى العاشر من يونيو الماضي للأفراد المستقلين لإضافة المستندات المطلوبة أو تعديلها لإستمرارية الحصول على الدعم، ويشمل تعديل الضوابط أن يتم حساب الاستحقاق الفعلي لجميع المتقدمين بمقدار متغير، بشرط ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من مارس 2020.

شروط الأهلية ببرنامج حساب المواطن

ولكي يتم تنفيذ جميع شروط الأهلية ببرنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المسجل بالبرنامج سعودي الجنسية، مع استثناء ابن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية الحاملين لبطاقات التنقل، وأن يكون المستفيد مقيم بشكل مستمر بالمملكة العربية السعودية، وألا يكون المستفيد مقيم خارج المملكة لأكثر من تسعين يوم خلال السنه الماضية، ومن الشروط أيضا الواجب توافرها عدم تواجد المستفيد في أي مكان بدار الإيواء الحكومية بالمملكة أو السجون، وأن يتم توافق البيانات المعلن عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وتوجد معايير أخرى للإستحقاق مثل إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد التي تتكون منها، وأعمال جميع التابعين والنظر إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.