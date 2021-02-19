نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه وطباعتها من الشركة الوطنية للمياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يود جميع المشتركين في الشركة الوطنية للمياه معرفة قيمة فاتورة المياه من أجل تسديد الفواتير في الموعد المحدد لتجنب وقوع الغرامات، فالمياه شريان الحياة إذا انقطعت حتى ولو لفترة قصيرة يعجز الإنسان عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، فالجميع يعتمدون على المياه بصورة يومية لذلك تبذل الشركة الوطنية للمياه في المملكة قصارى جهدها لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وخدمة العملاء بطريقة راقية ومميزة، وتستمر الشركة في توسيع أعمالها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد بلغ عدد المستفيدين من مشروعات الشركة خلال عام 2020 1.8 مليون مستفيد من 225 مشروعاً قامت الشركة بتنفيذها. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وطباعتها حدد الطريقة التي تناسبك لاستلام كلمة السر المؤقتة ثم انقر زر دخول.

اكتب رمز التفعيل الذي وصلك على الجوال أو البريد الإلكتروني ثم انقر زر تأكيد.

سيتم تحويلك إلى صفحة تفاصيل الحساب، وتحتوي على رقم الحساب, رقم العداد, عدد الوحدات السكنية التابعة لك, بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى قم باختيار إصدار كشف حساب لمعرفة بيانات فاتورة المياه الخاصة بك.



سيظهر أمامك بالأسفل المبلغ المطلوب سداده وأسفلها تفاصيل الفاتورة انقر عليها لمعرفة التفاصيل والتي تحتوي على بداية الفترة ونهايتها والقراء ة وكمية الاستهلاك.

لطباعة الفاتورة قم بالنقر على زر التحميل أولاً وبعد تنزيل الملف على جهازك قم بفتح الملف واختر طباعة مع التأكد من توصيل الجهاز بالطابعة أولاً.

إذا لم يكن لديك حساب يتوجب عليك إنشاء حساب جديد.

لمعرفة رقم حسابك قم باختيار معرفة رقم الحساب كما هو موضح بالصورة:



سوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى قم بالبحث عن حسابك عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية/ الإقامة أو رقم الحساب القديم ثم انقر زر بحث، وسيظهر لك رقم الحساب.

بعد الانتهاء من جميع الإجراءات توجه إلى صفحة البيانات الشخصية وقم بتسجيل الخروج. منيو مطعم الرومانسية بالرياض والتواصل معه

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