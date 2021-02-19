حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

بلادي – الرياض : تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، من التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه جرى إحباط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين في محافظة الخفجي شرق المملكة، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم لمحاولات التهريب كافة. وأبان أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين بمحاولة التهريب، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

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