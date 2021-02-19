الزعاق: اليوم أول “عقرب الدّم”.. وستبدأ فيه مظاهر الشتاء بالانحدار

بلادي – الرياض :

قال الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الجمعة)، هو أول موسم العقرب الثانية المسماة بـ”عقرب الدّم”.

وأضاف أن في هذا الموسم تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع، في حين تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر مع نهاية العقارب الثلاث.

وأضاف أن مدة “عقرب الدَم” 13 يوما، وستكون الأجواء فيه معتدلة في النهار وباردة في الليل، وسيأتي بعده موسم “عقرب الدسم”، مؤكداً أن جميع مواسم العقارب لا تخلو من هجمات برد مباغتة.