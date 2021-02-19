بلادي – الرياض :
قال الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الجمعة)، هو أول موسم العقرب الثانية المسماة بـ”عقرب الدّم”.
وأضاف أن في هذا الموسم تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع، في حين تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر مع نهاية العقارب الثلاث.
وأضاف أن مدة “عقرب الدَم” 13 يوما، وستكون الأجواء فيه معتدلة في النهار وباردة في الليل، وسيأتي بعده موسم “عقرب الدسم”، مؤكداً أن جميع مواسم العقارب لا تخلو من هجمات برد مباغتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزعاق: اليوم أول “عقرب الدّم”.. وستبدأ فيه مظاهر الشتاء بالانحدار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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